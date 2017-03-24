 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 89.891
  • Altın 144,926
  • Dolar 3,6212
  • Euro 3,9105
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAİstanbul'da alarm: Tüm giriş çıkışlar yarım saat sonra kapatılıyor

Juncker: Brexit'in İngiltere'ye faturası 50 milyar sterlin

» »
Juncker: Brexit'in İngiltere'ye faturası 50 milyar sterlin
Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Brexit'in İngiltere'ye maliyetinin 50 milyar sterlin civarında olacağını söyledi.

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma süreci Brexit hakkında BBC'ye konuşan Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, "İngilizlerin taahhütlerinin neler olduğunu bilimsel olarak hesaplamalıyız ve ardından fatura ödenmeli" dedi.

'ESKİ TAAHHÜTLERİN FATURASI, YAPTIRIM DEĞİL'

Faturanın 50 milyar sterlin olduğu iddialarına ilişkin soruyu, "O civarda" şeklinde yanıtlayan Juncker, iddiaları doğruladı. Juncker, "Bu, İngiliz hükümeti ve İngiltere Parlamentosu'nun eski taahhütlerini yansıtan bir fatura olacak. Yaptırım olmayacak" dedi.

 

"İngiltere şunu bilmek zorunda ve sanırım hükümet şunu biliyor ki, taahhütlerini ve eski taahhütlerini bilip karşılığını ödemek durumundalar" şeklinde konuşan Avrupa Komisyonu Başkanı, AB'nin 'dostça ancak sıkı bir pazarlık yürüteceğini' sözlerine sözlerine ekledi.

'DİĞER AB ÜLKELERİ DE GİDERSE, AB'NİN SONU OLUR'

Öte yandan, İngiltere'nin AB'den ayrılma kararının diğer ülkelerde de benzer kararlara yol açması ihtimali hakkındaki soruyu yanıtlayan Juncker, "Diğer ülkelerin de Birleşik Krallık ile aynı yolu tercih etmelerini istemem. Diğerlerinin de AB'den ayrıldığını varsayalım, iki, üç, dört, beş, bu (AB'nin) sonu olur" dedi.

Juncker, 'hayal kırıklığı ve trajedi' olarak tanımladığı Brexit sürecinin tamamlanmasıyla İngiltere'nin AB'den tamamen ayrıldığında büyük bir üzüntü yaşayacağını dile getirerek, "Britanya'da referandum yapıldığında da üzgündüm. Bu benim için bir trajedi" şeklinde konuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Paris’te bir cami tahliye edildi23 Mart 2017 Perşembe 16:41
  • IŞİD, Londra saldırısını üstlendi23 Mart 2017 Perşembe 16:14
  • Danimarka'da başörtülülerin işsizlik maaşına kesinti23 Mart 2017 Perşembe 15:08
  • Ukrayna'da silah deposunda patlama23 Mart 2017 Perşembe 14:59
  • Rus Dışişleri: Türkiye'den Kırım'la ilgili sinyaller aldık23 Mart 2017 Perşembe 14:42
  • Dünyadan Londra'ya dayanışma mesajı23 Mart 2017 Perşembe 11:23
  • Londra saldırısıyla bağlantılı 7 kişi gözaltında23 Mart 2017 Perşembe 11:21
  • May: İngiltere teröre teslim olmayacak23 Mart 2017 Perşembe 09:32
  • Brüksel saldırılarının birinci yıldönümünde kurbanlar anıldı23 Mart 2017 Perşembe 09:12
  • İsviçre'de tren kazası: 7 yaralı23 Mart 2017 Perşembe 09:11
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti