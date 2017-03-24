Juncker: Brexit'in İngiltere'ye faturası 50 milyar sterlin

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Brexit'in İngiltere'ye maliyetinin 50 milyar sterlin civarında olacağını söyledi.

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma süreci Brexit hakkında BBC'ye konuşan Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, "İngilizlerin taahhütlerinin neler olduğunu bilimsel olarak hesaplamalıyız ve ardından fatura ödenmeli" dedi.

'ESKİ TAAHHÜTLERİN FATURASI, YAPTIRIM DEĞİL'

Faturanın 50 milyar sterlin olduğu iddialarına ilişkin soruyu, "O civarda" şeklinde yanıtlayan Juncker, iddiaları doğruladı. Juncker, "Bu, İngiliz hükümeti ve İngiltere Parlamentosu'nun eski taahhütlerini yansıtan bir fatura olacak. Yaptırım olmayacak" dedi.

"İngiltere şunu bilmek zorunda ve sanırım hükümet şunu biliyor ki, taahhütlerini ve eski taahhütlerini bilip karşılığını ödemek durumundalar" şeklinde konuşan Avrupa Komisyonu Başkanı, AB'nin 'dostça ancak sıkı bir pazarlık yürüteceğini' sözlerine sözlerine ekledi.

'DİĞER AB ÜLKELERİ DE GİDERSE, AB'NİN SONU OLUR'

Öte yandan, İngiltere'nin AB'den ayrılma kararının diğer ülkelerde de benzer kararlara yol açması ihtimali hakkındaki soruyu yanıtlayan Juncker, "Diğer ülkelerin de Birleşik Krallık ile aynı yolu tercih etmelerini istemem. Diğerlerinin de AB'den ayrıldığını varsayalım, iki, üç, dört, beş, bu (AB'nin) sonu olur" dedi.

Juncker, 'hayal kırıklığı ve trajedi' olarak tanımladığı Brexit sürecinin tamamlanmasıyla İngiltere'nin AB'den tamamen ayrıldığında büyük bir üzüntü yaşayacağını dile getirerek, "Britanya'da referandum yapıldığında da üzgündüm. Bu benim için bir trajedi" şeklinde konuştu.