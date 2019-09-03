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Juncker, Cumhurbaşkanı Akıncı'nın mektubunu yanıtladı

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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Avrupa Komisyonu’nun Yapısal Reformları Destekleme Ofisi Genel Direktörü Maarten Verwey ve beraberindeki heyeti kabul ederek görüştü.
Juncker, Cumhurbaşkanı Akıncı'nın mektubunu yanıtladı

Cumhurbaşkanı Akıncı, Verwey’e, Rum Lider Anastasiadis’e yaptığı hidrokarbon kaynaklarının birlikte yönetilmesine ilişkin önerisi hakkında ayrıntılı bilgi vererek, Kıbrıs sorunundaki son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu. 

Cumhurbaşkanı Akıncı, hidrokarbonlarla ilgili önerisi hakkında AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile Avrupa Birliği Dış Politika ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'yi 13 Temmuz’da gönderdiği mektuplarla bilgilendirmişti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Komisyonu’nun Yapısal Reformları Destekleme Ofisi Genel Direktörü Maarten Verwey görüşmede, Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker’in Cumhurbaşkanı Akıncı’ya gönderdiği cevabi mektubunu da iletti.

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Doğu Akdeniz’de tırmanan gerginliğin ortadan kaldırılması ve hidrokarbon kaynaklarının birlikte yönetilmesine ilişkin Rum Lider’e yaptığı öneriler hakkında kendisine gönderdiği mektubuna verdiği yanıtta, hidrokarbon kaynaklarının Kıbrıs’ta iki halka yarar sağlayacağı, barış ve istikrara katkıda bulunacağı konusunda hemfikir olduğunu belirtti. Juncker, bunun en iyi yolunun Kıbrıs’ta kapsamlı çözüme ulaşılması olduğunu ifade etti.

Juncker mektubunda ayrıca, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın 9 Ağustos’ta Rum liderle yaptığı görüşme, BM Genel Sekreteri’nin Geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute ile yürütülen çalışmalar ve BM Genel Sekreteri ile görüşülecek olmasından duyduğu memnuniyeti de dile getirdi. Juncker, Avrupa Komisyonu’nun Kıbrıs sorununun çözümü için BM gözetimindeki çalışmalara desteğini de yineledi.

Juncker, cep telefonlarının Kıbrıs’ın tümünde çalışır hale gelmesi ile ilgili güven artırıcı önlemin hayata geçmesinde Cumhurbaşkanı Akıncı’nın gösterdiği liderliği selamladı ve bunun iki taraf arasındaki güvenin gelişmesine katkı yapacağına inandığını ifade etti. 

Görüşmede, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Cumhurbaşkanlığı Siyasi İşler ve Tarih Özel Danışmanı Meltem Onurkan Samani, Hukuk Danışmanı Sülen Karabacak, Dış İlişkiler Uzmanı İpek Borman, Avrupa Komisyonu Kıbrıs’ta Çözüm Destek Ofisi Masası Şefi Kjartan Björnnson ve Avrupa Komisyonu’nun Kıbrıs Temsilcisi İeroteos Papadopulos da hazır bulundu.

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