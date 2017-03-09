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Juncker: Kabul edilemez bir talep"

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Juncker: Kabul edilemez bir talep"
Brüksel'de bulunan Rum lider Nikos Anastasiadis, Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile görüştü.

Yaklaşık kırk beş dakika süren Anastasiadis-Juncker görüşmesinde, Türk tarafının dört özgürlükle ilgili talebi üzerinde görüş teatisinde bulunuldu.

Komisyon Sözcüsüne göre, iki yetkili görüşme sırasında ayıca, Avrupa Zirvesi ışığında Avrupa Birliği'nin geleceği konusunu da ele aldı ve devamla Anastasiadis'in Avrupa Komisyonu Başkanını Kıbrıs sorunundaki son gelişmeler hakkında bilgilendirdiği kaydedildi.

Elde edilen bilgilere göre, Anastasiadis-Juncker görüşmesinde BREXİT çerçevesinde Kıbrıs'taki İngiliz Üslerinde ikamet eden Kıbrıslı vatandaşların haklarının korunmasının önemi üzerinde de duruldu.

Avrupa Komisyonu Başkanı Juncker, Türk tarafının dört özgürlükle ilgili talebinin “kabul edilmez bir talep” olduğu, bunun ikili bir mesele olmadığı Avrupa Birliği'ni ilgilendiren bir mesele olduğu yolundaki Anastasiadis'in görüşünü paylaştığını ifade etti.

Juncker, söz konusu talebin kabul edilmez bir talep olduğuna işaret etti.

Anastasiadis, Juncker’i Kıbrıs Türk tarafının müzakere masasından ayrılması kararı hakkında da bilgilendirdi ve kendisinin müzakerelerin yeniden başlaması için hazır olduğunu bir kez daha teyit etti.

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