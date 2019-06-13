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Juncker: Kıbrıs sorununun çözümü başaramadıklarımız arasında

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Avrupa Komisyonu Başkanlığı görevinden Ekim ayında ayrılacak olan Jean Claude Juncker, Kıbrıs sorununun çözümünün, başkanlığı yürüttüğü dönemlerde başaramadığı konular arasında bulunduğunu belirtti.
Juncker: Kıbrıs sorununun çözümü başaramadıklarımız arasında

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker’in görevinden ayrılacak olması nedeniyle haber sitesi “Politico” ile yaptığı röportaja yer verdiler.

Habere göre Juncker, Kıbrıs sorununun çözümünün, başaramadıkları arasında bulunduğuna dikkati çekti.

Juncker, başarı sağlayamadığı konulardan birinin, “Kıbrıs Cumhuriyeti” ile Kıbrıs Türk toplumu arasında Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin bir anlaşmayı tamamlamak olduğunu ifade etti.

Jean Claude Juncker, Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin müzakerelerin başarıya çok yakın olduğunu ancak daha sonra bunun “buharlaştığını” söyledi.

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