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Juncker: Kıbrıs’ı birleştiremedik, zaman kaybı oldu

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Juncker: Kıbrıs’ı birleştiremedik, zaman kaybı oldu
Juncker: Kıbrıs’ı birleştiremedik, zaman kaybı oldu

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu’nda yaptığı veda konuşmasında “Kıbrıs’ın birleşmesine yönelik dosyayı ilerletemedik. Zaman kaybı oldu.” dedi.

Önümüzdeki günderlerde koltuğunu Ursula von der Leyen’e bırakacak olan Juncker, ekibine teşekkürlerini sunarak duygulu anlar yaşadı.

Juncker, “2014 yılında göreve geldiğimde Avrupa Birliği zor durumdaydı. Son şans Komisyonundan söz ettim. 2014 yılında AB’nin geleceği konusunda hepimiz sorumluyduk. Siyasi bir komisyon olmasını istemiştim”. ifadelerini kullandı.

Üye ülkelerin yetersiz çabalarından dolayı birçok konuyu ilerletemediklerini ifade eden Juncker, ” Görevim boyunca başarılarım olduğu gibi hayal kırıklıkları da yaşadım. Çünkü, çabalarımıza rağmen Kıbrıs’ın yeniden birleşmesi dosyasında ilerleme sağlayamadık. Zaman kaybı oldu.” dedi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Juncker ayrıca, “Görev süremin büyük bölümünde Brexit ile uğraşmak acı vericiydi, vatandaşlarımıza daha verimli hizmet edebilirdik. Brexit bir vakit ve enerji kaybı oldu.” ifadelerini kullandı.

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