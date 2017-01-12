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Juncker: Oluşturulan fırsatı değerlendirmemiz gerekiyor

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Juncker: Oluşturulan fırsatı değerlendirmemiz gerekiyor
Avrupa Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker, Kıbrıs’ta bir anlaşmaya ulaşılması için doğan fırsatın değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Avrupa Komisyonu’ndan verilen bilgiye göre Juncker, Kıbrıs konusunda garantörlerin de katılacağı üçlü görüşme için Cenevre’ye hareket ederken yaptığı açıklamada, “Komisyon Başkanı atandığım günden itibaren Kıbrıs’ın yeniden birleştirilmesine ayrı bir ilgi gösterdim. Şimdi Kıbrıs’ın yeniden birleştirilmesi için oluşturulan fırsatı değerlendirmemiz gerekiyor” dedi.

Juncker, “Söz konusu barış ise uçağa binmeniz gerekiyor. Riskli ama söz konusu barış ise şans almanız gerekiyor. Şans almayanlar daha büyük bir risk altına giriyor” dedi.

Juncker’e Cenevre ziyaretinde Avrupa Komisyonu Yüksek Temsilcisi ve Başkan Yardımcısı ile Kıbrıs müzakerelerindeki özel temsilcisi Pieter Van Nuffel eşlik ediyor.

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