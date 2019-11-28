Juncker’den Kızılyürek’e Türkçe’nin AB’nin resmi dil olması konusunda yanıt

Haravgi gazetesinin haberine göre Juncker, dün yaptığı kısa açıklamada, Türkçe’nin AB’nin resmi dili olabilmesi konusundaki yetkinin AB Konseyi’nin uhdesinde olduğunu ve AB’nin kurumsal organlarında kullanılacak dillerin, AB Konseyi tarafından tüzükler ile Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın öngördüğü hükümler çerçevesinde oy birliğiyle belirlendiğini kaydetti.
Haberde, Kızılyürek’in Türkçe’nin resmi dil olabilmesi konusunda Eylül ayında Juncker’e mektup gönderdiği anımsatıldı.
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