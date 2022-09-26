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Jüpiter bugün Dünya’ya en yakın geçişini yapacak

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Jüpiter bugün, 59 yıl sonra Dünya’ya en yakın geçişini yapacak ve o akşam gökyüzü gözlemcileri için görsel şölen oluşturacak.
Jüpiter bugün Dünya’ya en yakın geçişini yapacak

Güneş Sistemi’nin gaz devi gezegeni Jüpiter, en yakın konumuna bugün gelecek. İzlemek isteyenlerin tekleskopa ihtiyacı olmayacak.

Dahası, Jüpiter karşı konumda olacak, yani Güneş batıda batarken gökyüzünde doğu yönünde yükselecek, bu durum güneş sistemimizin en büyük gezegenini özellikle akşam saatlerinde görünür kılacak. Dünya ve Jüpiter, dairesel yörüngelerden ziyade eliptik yörüngeleri takip ediyor ve birbirlerinin yanından geçme mesafeleri zamanla değişiyor.

Jüpiter, yörüngesi boyunca Dünya’dan en uzak noktadayken iki gezegeni birbirinden ayıran yaklaşık 966 milyon kilometreye kıyasla, pazartesi günü Dünya’nın yaklaşık 591 milyon kilometre yakınına gelecek. NASA Marshall Uzay Uçuş Merkezi araştırma astrofizikçisi Adam Kobelski yaptığı açıklamada,

“Ay’ın dışında, gece gökyüzündeki en parlak nesnelerden biri olmalı” dedi.Her ne kadar Jüpiter 13 ayda bir karşı konuma gelse de NASA’nın blog yazısına göre en son 1963’te Dünya’ya bu kadar yaklaştı. Jüpiter karşı konumdayken Dünya’nın bu kadar yakınından nadiren geçiyor. Parlak ve nispeten yakın Jüpiter’i yakalamayı bekleyenler; bugün, gün batımının etrafındaki doğu ufkuna bakabilirler, tüm bu günlerde gezegenin çıplak gözle görülmesi mümkün.

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