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Jüpiter'e yolculuk: NASA Lucy misyonunu başlattı

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NASA Lucy adlı uzay aracını 12 yıl sürecek görev için Jüpiter'e gönderdi. Uzay aracı, Jüpiter'in etrafındaki Truva asteroitlerini inceleyecek.
Jüpiter'e yolculuk: NASA Lucy misyonunu başlattı

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) 12 yıl sürecek olan Jüpiter misyonunu başlattı. Jüpiter'in etrafındaki Truva asteroitlerini inceleyecek olan Lucy adlı uzay aracı Forida'daki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndan Atlas 5 roketiyle uzaya fırlatıldı. NASA'nın twitter paylaşımında, "Lucy gökyüzünde. Lucy misyonumuz 5:34'te (UTC 9:34) başladı" ifadeleri yer aldı.

Enerjisini yakıt ve solar panellerden sağlayan 14 metreyi aşkın uzunluktaki uzay aracı, 6,5 milyar km'lik mesafe alacak. Lucy'nin asteroitlere ilk kez 2025'te yaklaşması, diğer yakın uçuşları ise 2027 ve 2033'te yapması bekleniyor.

NASA’dan yapılan açılamada, Lucy’nin, "Trojan Asteroitleri"ni incelemek üzere gönderilen ilk uzay görevi olacağı ifade edildi. Açıklamada, "Trojanlar, Güneş’ten Jüpiter ile aynı uzaklıkta, gaz devi Jüpiter'in önünde ve arkasında Güneş’in yörüngesinde dönen dış Güneş Sistemi asteroitleridir. Gaz devi normalde çevresindeki tüm asteroitleri dağıtacak kadar büyüktür, ancak Güneş ve Jüpiter'in birleşik çekimsel etkileri nedeniyle, bu Trojan asteroitleri sabit yörüngelerde (Lagrange Noktaları olarak bilinen yerin etrafında) milyarlarca yıldır kapana kısılmışlardır. Bu Trojanlar, erken Güneş Sistemimizin kalıntılarının benzersiz, daha önce hiç keşfedilmemiş bir örneğini sağlar" denildi. Ayrıca, bu asteroitlerin, güneş sisteminin tarihini deşifre etmek adına hayati ipuçları taşıdığı belirtildi.

LUCY görevi adını nereden alıyor?

12 yıl sürecek görevin adını, Donald Johanson ve Tom Gray tarafından 24 Kasım 1974'te Etiyopya'da bulunan erken bir insansı fosilleşmiş iskeletinden aldığı ifade edilirken, söz konusu iskeletin de ismini The Beatles'ın ünlü "Lucy in the Sky With Diamonds" şarkısından aldığı belirtildi. Açıklamada, Lucy fosilinin insanlığa dair "benzersiz" bilgiler sağlaması gibi Lucy görevinin de gezegenlerin kökeni ve Güneş Sistemi'nin oluşumu hakkındaki bilgileri "kökten değiştirmeyi" vaat ettiği ifade edildi.

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