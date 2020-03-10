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Justin Bieber: Eşim ile görücü usulü evlendik

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Justin Bieber: Eşim ile görücü usulü evlendik
Justin Bieber: Eşim ile görücü usulü evlendik

Justin Bieber şakayla karışık biçimde, eşi Hailey Bieber'la “görücü usulü” evlendiğini söyledi.

Ellen DeGeneres Show'da geçici süreliğine ev sahipliği yapan Demi Lovato'yla konuşan Bieber, Hailey'le gençken nasıl tanıştıklarını anlattı.

26 yaşındaki şarkıcı, “Today programına izleyici olarak katıldığımız bir sabahın erken saatlerinde tanıştık” dedi ve ekledi:

"Eminim orada olmak istemiyordu. (...) Babası sabah onu yataktan zorla kaldırmıştı. (...) Bir Hıristiyan olarak yetiştirilmişti ve sanırım benim (de) öyle olduğumu keşfetmişlerdi."

Independent Türkçe'de yer alan habere göre Bieber, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bence görücü usulü bir evlilikti, buna eminim. (...) Geri dönüp baktığımda, 'Kesinlikle görücü usulü' diyorum. Bütün bunları bilerek ayarladılar."

“Yummy” parçasını seslendiren Bieber, kendisinin ve Hailey'nin ebeveynlerinin ortak Hıristiyan değerlerini taşımasından dolayı birlikte olmalarını istediğinden şüphelendiğini ekledi.

Hıristiyan yetiştirildiği için evde, 'Seni Justin ve annesiyle tanıştırmak istiyorum. Bizle benzer değerleri taşıyor, aynı şeylere inanıyorlar. Sizlerin iyi arkadaş olacağınızı düşünüyoruz' durumu vardı.

Bieber ayrıca, “Şimdi düşündüğümde kesinlikle görücü usulü bir evlilikti. Aman Allahım" dedi.

Bieber geçen ay, eşiyle sonsuza dek birlikte olma ihtimalinin onu "ürpettiğini" söylemişti.

Şarkıcı, 5 yıl aradan sonra çıkardığı ilk albümü Changes'de eşine pek çok övgüde bulunmuştu.

Londra'nın merkezindeki Tape gece kulübündeki bir albüm dinletisi partisi sırasında Justin, modelle ilişkisine dair konuşmuş ve müzikal ilham için ona başvurduğunu açıklamıştı.

Bu albüm ona ve ona olan aşkıma adandı, umarım anlatabilmiştir.

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