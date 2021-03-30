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Justin Bieber'a annesinden dövme tepkisi: "Yetmedi mi?"

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Kanadalı ünlü pop şarkıcısı Justin Bieber, dövme koleksiyonuna bir yenisi ekledi ancak 27 yaşındaki şarkıcının annesi durumdan pek memnun değil.
Justin Bieber'a annesinden dövme tepkisi: "Yetmedi mi?"

Kanadalı ünlü pop şarkıcısı Justin Bieber, dövme koleksiyonuna bir yenisi ekledi ancak 27 yaşındaki şarkıcının annesi durumdan pek memnun değil. 

Mirror'ın haberine göre göre ünlü müzisyen "Peaches" (Şeftali) isimli yeni single'ını boynuna bir şeftali dövmesi yaptırarak kutladı. 

Bieber dövmeyi Instagram hesabından paylaştı ancak şarkıcının annesi yaptırdığı yeni dövmeyi onaylamadığını söylemekte gecikmedi. 

Model Hailey Baldwin'le evli olan sanatçı boynuna dövme yapıldığı sırada çekilen fotoğrafını dövmecisini etiketleyerek paylaştı. Şarkıcının annesi Pattie Mallette paylaşıma "Yeteri kadar yaptırmadın mı?" diyerek cevap verdi. 

Bieber kısa süre önce yeni şarkısını bir şekilde kutlamak istediğinden bahsetmişti. Şarkıcı katıldığı bir programda şunları söylemişti:

Belki vücudumun bir yerine bir şeftali yaptırırım. Ellerime dövme yaptırmayacağıma dair kendime söz verdim bu yüzden ellerime yaptıracağımı sanmıyorum. Takım elbise giydiğimde ellerimde dövme olmamasıyla ilgili, bilmiyorum.

Şarkıcının eşi de boynuna daha fazla dövme yaptırmamasını söylemişti. Bieber'ın kendisi de geçen yıl boynuna daha fazla dövme yaptırmayacağını söylese de kendisine engel olamamış gibi görünüyor. 

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