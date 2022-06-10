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Justin Bieber’dan sevenlerine kötü haber: “Hastalığım kötüye gidiyor”

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Justin Bieber, 7 Haziran'da Toronto'daki Scotiabank Arena'da başlayacak olan Kuzey Amerika Turu'nu erteledikten sonra hayranlarını üzen bir haber verdi.
Justin Bieber’dan sevenlerine kötü haber: “Hastalığım kötüye gidiyor”

Ünlü şarkıcı konserlerini erteledikten sonra sosyal medyadan durumuyla ilgili paylaşım yaptı. Justin Bibeber hastalığının kötüye gittiğini bu yüzden de konserlerini ertelemek zorunda kaldığını söyledi.

Bieber, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi: “Bunu söylediğime inanamıyorum. İyileşmek için her şeyi yaptım ama hastalığım giderek kötüleşiyor. Sizi çok seviyorum ve dinlenip iyileşeceğim.”

Şarkıcı, doktorlarının talimatı üzerine programlarını ertelediğini belirtti ancak hastalığıyla ilgili ayrıntılardan bahsetmedi.

Justin Biber önümüzdeki hafta Toronto, Washington DC ve New York’ta sahne alacaktı. Hatta planlanan turlar 2020’den beri; pandemi ve ardından Bieber’ın Covid olmasıyla birden fazla erteleme aldı.

Bieber’ın daha önce lyme hastalığından muzdarip olduğu söyleniyordu, ancak şarkıcı son açıklamalarında hastalığı ile ilgili detay vermekten kaçındı.

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