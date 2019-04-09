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K.E.S: Neyi Bekliyorsunuz?

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Kıbrıs Türk Kamu Emekçileri Sendikası satılan KTHY binasınından 15 trilyonunu çalışanların eksik ihtiyat sandığı yatırımlarınına aktarılmamasını yayımladığı basın bildirisiyle eleştirdi
K.E.S: Neyi Bekliyorsunuz?

Kıbrıs Türk Kamu Emekçileri Sendikası yayımladığı basım bildirimi bu şekilde:

Neyi Bekliyorsunuz?

Tasfiye halinde olan Kthy nin genel müdürlük binası 22 Haziran 2018 tarihinde Maliye Bakanlığı tarafından 3,250,000  pounda(yaklaşık 23 milyon Türk lirası)satın alınmış ve yuvarlak bina olarak bilinen Terminal binamız 28 Ağustos 2018 tarihinde Araç kayıt olarak hizmet vermeye başlamıştı. Davaya bakan Yargıç Sn. Talat Usar başkanlığında toplanan Mahkeme 6 Mart 2019 tarihinde maliye bakanlığının yaklaşık 23 trilyona aldığı genel müdürlük binasının 15 trilyonunu Çalışanların eksik ihtiyat sandığı yatırımlarının tamamlanması için  ihtiyat sandığına aktarılmasına emir vermişti. Bugün 8 Nisan 2019 üzerinden tam 33 gün geçmiş olmasına rağmen para henüz Maliye bakanlığı tarafından ihtiyat sandığına yatırılmadı.

İnsan geçmişi hatırlamadan yapamıyor.Tıpkı 2009, 2010 yıllarında maaşlarımızdan kesilip yatırılmayan ihtiyat sandığı primlerimiz ile maaşlarımızdan kesilip Kooperatife yatırılmayan borç taksitlerimiz gibi.Şimdi de Mahkemenin İhtiyat sandığına yatırılması için emir verdiği 15 Trilyon’u yatırmıyorsunuz.

Yaşananlar yaşadıklarımız yetmedi mi?

Parayı nereye kullandınız?

Kktc hukuk devleti değil mi?

 Sn Başbakan bir hukukçu olarak 10 yıldan beridir bekleyen Kthy çalışanlarına bir açıklama yapmayı düşünüyor musunuz ?

Neyi Bekliyorsunuz?

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