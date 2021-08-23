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‘‘K.K.T.C.'nin Girişimci Çocukları Projesi’’ hayata geçiyor

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"Girişimci kadınların her alanda var olması Kıbrıs Türk Toplumunun refahı ve parlak istikbali için vazgeçilmez bir gereksinimdir."
‘‘K.K.T.C.'nin Girişimci Çocukları Projesi’’ hayata geçiyor

 

BASIN BİLDİRİSİ

Girişimci kadınların her alanda var olması Kıbrıs Türk Toplumunun refahı ve parlak istikbali için vazgeçilmez bir gereksinimdir. GİKAD, kadınlarımızın, girişimcilik ekosisteminin içerisinde yer alabilmesi için, yaratıcı ve  yenilikçi bir eğitimden geçmesi gerekliliğine inanmaktadır.

‘‘K.K.T.C.'nin Girişimci Çocukları Projesi’’ ada genelinde 6 okulda uygulanacak içerdiği eğitim ve uygulama çalışmaları ile gelecek nesillere girişimci düşünce ve davranışların temelini oluşturan yaratıcılık, insiyatif alma bilinci, risk alma, bağımsızlık, liderlik ve takım ruhu gibi kişisel nitelikleri geliştirecek eşsiz bir kapsamdadır.GİKAD, bu projenin kadınların aile, sanat, meslek ve sosyal yaşamlarında karar verici olarak yetiştirilmelerine katkıda bulunacağına, toplumda cinsiyet eşitliği bilincinin yerleşmesine ve güçlü nesiller yetişmesine fayda sağlayacağına, aynı zamanda ileride eğitim sisteminin bir parçası olacağına inanmaktadır.

Projenin, GİAD ve GİKAD işbirliği ile yürütülmesi toplumumuzun en çok ihtiyaç duyduğu dayanışma ruhunu da canlandıracaktır.‘‘K.K.T.C.'nin Girişimci Çocukları Projesi’’nin hayata geçmesinde, Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma Ekonomik İş Birliği Ofisi'ne, Kuzey Kıbrıs Turkcell'e ve Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı'na maddi destekleri için minnettarız.Ayrıca K.K.T.C. Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na ve projeyi gönüllü olarak yürütecek girişimci öğretmenlerimize işbirlikleri için içtenlikle teşekkür ederiz.

 

Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği

Dr. İçim Çağıner Kavuklu

Başkan

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