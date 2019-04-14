K.K.T.C’de En Fazla Kalp ve Damar Hastalıklarına Bağlı Ölümler Görülmekte

Kalp Damar Hastalıklarında Birçok Riskin Olduğunu, Sigara İçme, Düzensiz Beslenme, Şişmanlama, Aşırı Alkol Tüketimi, Aşırı Stresin Kalp Damar Hastalıkları Riskleri Arasında Olduğunu ve Kalp Damar Hastalığındaki En Önemli Risk Faktörünün Sigara Olduğunu Belirtti. Sigara Tüketenlerinin Yaklaşık Yarısının Sigara Tüketimine Bağlı Olarak Hayatını Kaybettiğini Söyleyen Prof. Dr. Hamza Duygu, Son Zamanlara Özellikle de Gençlerin Sık Kullandığı Enerji İçeceklerinin de Kalp Krizi Riski Artırdığını ve Kalpte Ritim Bozukluğuna Neden Olduğunu İfade Etti.

Kalp Damar Hastalıklarında Birçok Risk Faktörü Bulunmakta

Kalp damar hastalıklarının birden fazla faktöre bağlı bir hastalık olduğunu söyleyen Prof. Dr. Hamza Duygu, kalp damar hastalıkları riskini artıran ve her toplumda etkin olan risk faktörleri hakkında bilgi verdi. Sigara içme, düzensiz beslenme, şişmanlama, aşırı alkol tüketimi ve aşırı stresin kalp ve damar sağlığı için önemli risk faktörleri arasında olduğunu söyleyen Prof. Dr. Hamza Duygu, ayni zamanda yaş, cinsiyet, genetik ve etnik etkenlerin de kalp ve damar sağlığını bozan risk faktörleri arasında olduğunu belirtti. Yaş, cinsiyet, genetik ve etnik etkenlerin değiştirilemez etkenler grubunda olduğunu söyleyen Prof. Dr. Hamza Duygu, sigara tüketimine bağlı kalp rahatsızlıkları, sağlıksız beslenme alışkanlıkları, aşırı alkol tüketimine bağlı rahatsızlıklar, oturgan yaşam, şişmanlık, kan yağları, kan basıncı ve kan şekeri yüksekliğinin ise düzeltilebilir risk faktörleri olduğunu belirtti.

Yeni Yaşam Tarzı Beslenme Alışkanlığını Kötü Yönde Etkilemekte

Modern hayatın ve teknolojinin hızla getirdiği değişimler nedeni ile toplumun gün geçtikçe farklılaşan bir yaşam tarzı sürdürmeye başladığını söyleyen Prof. Dr. Hamza Duygu, modern yaşamın getirdiği olanaklar nedeni ile insanların artık daha az hareket eder haline geldiğini belirtti. Yeni yaşam tarzı ile beslenme alışkanlığının kötü yönde etkilendiğini söyleyen Prof. Dr. Hamza Duygu, bu dönemde beslenmenin daha çok hayvansal kaynaklı gıdalara dayandığını belirtti. Prof. Dr. Hamza Duygu sözlerine şöyle devam etti: “Kişiler sebze ve meyve yeterince tüketmemekte. Fiziksel aktivite eksikliği ile birleştiğinde kalp damar hastalıklarına yakalanma riski artar. Son yıllarda yirmili veya otuzlu yaşlarda da kalp damar tıkanıklarına günlük pratikte daha sık rastlanmaktadır. Bunun en önemli nedeni ise sigara alışkanlığıdır. Buna ek olarak fiziksel aktivitedeki azalma, kilo artışı, beslenmeye yeterince dikkat edilmemesi ve stres de katkıda bulunan faktörler arasındadır.”

Kalp Sağlığının Korunması Açısından Sağlıklı Beslenme Önemli

Kalp sağlığını korumak açısından düzenli beslenme alışkanlığının büyük önem taşıdığını söyleyen Prof. Dr. Hamza Duygu, düzenli ve sağlıklı beslenme ile kalp damar hastalıklarına neden olan risk faktörlerinden de uzak durulabileceğini belirtti. Prof. Dr. Hamza Duygu sözlerine şöyle devam etti: “Sağlıklı beslenme ile kalp damar hastalıklarına neden olan risk faktörlerinden aşırı kilo, kolesterol yüksekliği, şeker hastalığı ve yüksek tansiyon gelişimi geciktirilebilir veya azaltılabilinir. Toplumda giderek batı tipi diyet ve fastfood alışkanlığı giderek artmaktadır. Bu durumla ancak sağlıklı yaşam hedefinde olunarak mücadele edilebilinir.”

Düzenli Beslenme Alışkanlığı Kalp Damar Hastalığı Risklerini Azaltmakta

Yeme düzeninin çocukluk yaştan başladığını söyleyen Prof. Dr. Hamza Duygu, bu yaşlardan itibaren sağlıklı diyet alışkanlığının yerleştirilmesi ile toplumun kalp damar hastalığı riskinin azaltılabilineceğini belirtti. Aşırı kalori ve tuz tüketiminin önlenmesi, hayvansal yağların azaltılarak bitkisel yağların taze sebze, liften zengin yiyecekler ve balığın daha çok tüketildiği bir yeme düzeninin benimsenmesi gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Hamza Duygu, zeytinyağı ve balık tüketiminin daha fazla olduğu bölgelerde kalp ve damar hastalıklarından ölümlerin daha az görüldüğünü belirtti. Prof. Dr. Hamza Duygu sözlerine şöyle devam etti: “Toplam tüketilen enerjinin %30’dan azının hayvansal yağlardan köken alması gerekmektedir. Öncelik verilmesi gereken bir diğer konu da şeker hastalığı sıklığındaki korkutucu artıştan sorumlu şişmanlık ve hareket azlığı ile mücadeledir. Bu konuda toplum düzeyinde verilmesi gereken mücadele topluma eğitim yoluyla bilinç kazandırmak suretiyle gerçekleşebilir. Okullarda fiziksel aktivite derslerinin yanında beslenme ile ilgili eğitimler de verilmesi gerekir. Okullarda öğrencilere günde 1 saat beden eğitimi yapma olanağı sağlanmalıdır. Erişkinlerin ise beden eğitimi yapabileceği merkezlerin sayısı ve kalitesinin arttırılması devletçe desteklenmelidir.”

Sigara Tüketimi Kalp Damar Hastalıklarında ki En Önemli Risk Faktörü

Kalp damar hastalıklarında en önemli risk faktörlerinin başında sigara tüketimi olduğunu söyleyen Prof. Dr. Hamza Duygu, sigara tüketiminin kalp damar tıkanıklığı ile birlikte birçok hastalığa da neden olduğunu belirtti. Prof. Dr. Hamza Duygu konuşmasına şöyle devam etti: “Sigara tüketimi maalesef ömrümüzden yirmi yıl çalıyor. Kalp Damar hastalıkları başta olmak üzerede bir çok hastalığın yaşanmasına neden olmaktadır. Bu yüzden sigara kullanan kişiler bu alışkanlıklarından vazgeçmesi gerekmektedir. Aktif içicilik gibi ayni zaman da pasif içicilik de çok önemli bir durumdur. Kişiler mutlaka sigara içilen ortamdan uzak durmalıdır.”

Sigara Tüketenlerin %50’lisi Sigara Tüketimden Kaynaklı Olarak Kaybedilmekte

Düzenli olarak sigara içenlerin %50’sinin sigara tüketiminden kaynaklı olarak kaybedildiğini söyleyen Prof. Dr. Hamza Duygu, bu ölümlerin yaklaşık olarak yarısının orta yaş grubunda görüldüğünü belirtti. İçilen sigara miktarının kalp damar hastalıkları, kanser ve solunum sistemi hastalıkları ile doğrudan ilişkili olduğunu söyleyen Prof. Dr. Hamza Duygu, pasif içicilikte de benzer riskler olduğunu belirtti. Sigara kullanımının önlenmesinde ki ilk basamağın eğitim olduğunu söyleyen Prof. Dr. Hamza Duygu, bu konuda okullarda, işyerlerinde ve sağlık kuruluşlarında da yoğun çabalar harcanması gerektiğini belirtti .

K.K.T.C’de En Fazla Kalp Damar Hastalığı Görülmekte

K.K.T.C’de en sık görülen hastalığın kalp damar hastalıkları olduğunu söyleyen Prof. Dr. Hamza Duygu, kalp damar hastalıklarının gençlerde de sık görülebildiğini belirtti. Gençlerde kalp krizi riskini yükselten nedenler olarak uyuşturucu kullanımı, düzensiz beslenme ve düzensiz uyku olarak gösterildiğini söyleyen Prof. Dr. Hamza Duygu, gençlerin son zamanlara sık olarak kullandığı keyif verici maddelerin de kalp krizine neden olduğu bilgisini verdi. Prof. Dr. Hamza Duygu sözlerine şöyle devam etti: “Gençler son zamanlarda enerji içecekleri veya keyif verici maddeler kullanmakta. Gençlerin tükettiği enerji içecekleri kalp krizine neden olmakta. Özelliklede gençlerde kalpte ritm bozukluğuna neden olmakta. Genel olarak bilgi verecek olursak yakınlarında kalp damar tıkanıklığı olan kişiler özellikle çok dikkatli olmalı ve önlem almalıdır. Kişiler sigara, enerji içeceği, keyif verici maddeler kullanmamalı fazla olan kilosundan kurtulması gerekmektedir. Kalp damar hastalığında düzenli uyku çok önemlidir. Kişiler en az yedi saat uyku uyumalıdır. Az uyku uyuyan kişilerde özellikle kalp damar tıkanıklığı ve ritm bozukluğunu çok fazla yaşamaktadır.