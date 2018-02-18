K-Pet Futbol Ligleri'nde günün sonuçları

K-Pet Futbol Ligleri'nde 16 Şubat Cuma akşamı Lefke'de oynanan Lefke - Yenicami maçı ile başlayan 19. hafta heyecanı bugün oynanan karşılaşmalarla sona erdi.
Süper Lig'de 19. hafta bugün 3 maçla tamamlanırken, Birinci Lig'de ise bugün 5 takım karşı karşıya geldi.
Futbol liglerimizde bugün oynanan karşılaşmlarda alınan sonuçlar şöyle;
SÜPER LİG
GENÇLER BİRLİĞİ 0 – TÜRK OCAĞI 3
MERİT A. YEŞİLOVA 2 – BİNATLI 2
GAÜ ÇETİNKAYA 2 - YALOVA 1
BİRİNCİ LİG
HAMİTKÖY 0 - AKOVA VUDA 1
GİRNE HALK EVİ 1 - MARAŞ 1
MORMENEKŞE 3 - LAPTA 1
KAYA MEHMETÇİK 3 -GÖÇMENKÖY 1
BOSTANCI BAĞCIL 0 - GÖRNEÇ 1
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