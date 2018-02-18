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K-Pet Futbol Ligleri'nde günün sonuçları

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K-Pet Futbol Ligleri'nde günün sonuçları
K-Pet Futbol Ligleri'nde 19. hafta heyecanı bugün oynanan maçlarla tamamlandı… İşte sonuçlar...

K-Pet Futbol Ligleri'nde 16 Şubat Cuma akşamı Lefke'de oynanan Lefke - Yenicami maçı ile başlayan 19. hafta heyecanı bugün oynanan karşılaşmalarla sona erdi. 

Süper Lig'de 19. hafta bugün 3 maçla tamamlanırken, Birinci Lig'de ise bugün 5 takım karşı karşıya geldi. 

Futbol liglerimizde bugün oynanan karşılaşmlarda alınan sonuçlar şöyle;

SÜPER LİG

GENÇLER BİRLİĞİ 0 – TÜRK OCAĞI 3

MERİT A. YEŞİLOVA 2 – BİNATLI 2

GAÜ ÇETİNKAYA 2 -  YALOVA 1

BİRİNCİ LİG 

HAMİTKÖY 0 - AKOVA VUDA 1

GİRNE HALK EVİ 1 - MARAŞ 1

MORMENEKŞE 3 - LAPTA 1

KAYA MEHMETÇİK 3 -GÖÇMENKÖY 1

BOSTANCI BAĞCIL 0 - GÖRNEÇ 1
 

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