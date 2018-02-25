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K-Pet Futbol Ligleri'nde günün sonuçları

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K-Pet Futbol Ligleri'nde günün sonuçları
K-Pet Futbol Ligleri'nde günün sonuçları. K-Pet Futbol Ligleri'nde 20. hafta oynandı.

K-Pet Futbol Ligleri'nde 20. hafta heyecanı Cuma akşamı Süper Lig'de haftanın ilk maçı olarak oynanan Yeni Boğaziçi - Doğan Türk Birliği karşılamasıyla başlamıştı. 8 golün olduğu mücadeleyi ligin çıkıştaki ekibi Doğan Türk Birliği 7-1 kazanarak haftayı 3 puanla kapatmıştı.

Süper Lig'de 20. haftaya dün oynanan karşılaşmaların ardından bugün oynanan 3 karşılaşma ile devam edildi. Süper Lig'de 20. hafta heyecanı yarın akşam Lefkoşa'da oynanancak olan Yenicami - GAÜ Çetinkaya derbisiyle tamamlanacak. Bu önemli maç saat Lefkoşa Atatürk Stadı'nda 18:15'de başlayacak.

Birinci Lig'de ise 20. haftanın ilk maçları dün oynanmıştı. Dün oynanan ve aşırı yağmur nedeniyle tatil edilen Çanakkale - Mormenekşe maçı haricinde Birinci Lig'in 20. haftası bugün oynanan 3 karşılaşma ile tamamlandı.

Süper ve Birinci liglerde bugün oynanan ve 15:00'te başlayan karşılaşmalarda sonuçlar şöyle:

SÜPER LİG: (25 Şubat Pazar)

Türk Ocağı Limasol 0 - 1 Baf Ülkü Yurdu
Mağusa Türk Gücü 3 - 0 L. Gençler Birliği
Cihangir 0 - 2 Lefke

BİRİNCİ LİG: (25 Şubat Pazar)

Gönyeli 1 - 4 Esentepe
Hamitköy 4 - 1 Girne Halk Evi
Göçmenköy 0 - 0 Doğancı

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