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K-Pet Futbol Ligleri'nde günün sonuçları

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K-Pet Futbol Ligleri'nde günün sonuçları
K-Pet Futbol Ligleri'nde 21'inci hafta heyecanı devam ediyor...

K-Pet Futbol Ligleri'nde 21. hafta heyecanı 2 Şubat Cuma akşamı Güzelyurt Üner Berkalp Stadyumu’nda oynanan Baf Ülkü Yurdu – Mağusa Türk Gücü maçı ile başlamıştı. Süper Lig'de haftanın açılış maçından Baf Ülkü Yurdu Güzelyurt’tan 3 puanla döndü.

Süper Lig'de 21. haftaya bugün 3 maçla devam edildi. Hafta yarın ve Pazartesi oynanacak maçlarla sona erecek.

Çanakkale Türk Spor Kulübü ile Mormenekşe maşı ile başlaya Birinci Lig'de 21. haftaya bugün oynanan 4 maçla devam edildi. Birinci Lig’de hafta yarın oynanacak maçlarla tamamlanacak.

Bugün oynanan, saat 15:00'te başlayan karşılaşmalarda sonuçlar şöyle:

SÜPER LİG 

LEFKE 5 - TÜRK OCAĞI 1

GENÇLER BİRLİĞİ 3 - GENÇLİK GÜCÜ 2

KÜÇÜK  KAYMAKLI 3 -YALOVA 0

BİRİNCİ LİG

ESENTEPE 2 - GÖÇMENKÖY 0

KAYA MEHMETÇİK 1 - DUMLUPINAR 0

LAPTA 4 - ÇANAKKALE 2

BOSTANCI BAĞCIL 4 – MARAŞ 2

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