K-Pet Futbol Ligleri'nde günün sonuçları

K-Pet Futbol Ligleri'nde 21. hafta heyecanı 2 Şubat Cuma akşamı Güzelyurt Üner Berkalp Stadyumu’nda oynanan Baf Ülkü Yurdu – Mağusa Türk Gücü maçı ile başlamıştı. Süper Lig'de haftanın açılış maçından Baf Ülkü Yurdu Güzelyurt’tan 3 puanla döndü.
Süper Lig'de 21. haftaya bugün 3 maçla devam edildi. Hafta yarın ve Pazartesi oynanacak maçlarla sona erecek.
Çanakkale Türk Spor Kulübü ile Mormenekşe maşı ile başlaya Birinci Lig'de 21. haftaya bugün oynanan 4 maçla devam edildi. Birinci Lig’de hafta yarın oynanacak maçlarla tamamlanacak.
Bugün oynanan, saat 15:00'te başlayan karşılaşmalarda sonuçlar şöyle:
SÜPER LİG
LEFKE 5 - TÜRK OCAĞI 1
GENÇLER BİRLİĞİ 3 - GENÇLİK GÜCÜ 2
KÜÇÜK KAYMAKLI 3 -YALOVA 0
BİRİNCİ LİG
ESENTEPE 2 - GÖÇMENKÖY 0
KAYA MEHMETÇİK 1 - DUMLUPINAR 0
LAPTA 4 - ÇANAKKALE 2
BOSTANCI BAĞCIL 4 – MARAŞ 2
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