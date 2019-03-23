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SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

K-Pet Futbol liglerinde günün sonuçları 

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K-Pet Futbol liglerinde günün sonuçları 
K-Pet Futbol liglerinde günün sonuçları 

SÜPER LİG 

Gönyeli – Merit A. Yeşilova: 0-2

Bİnatlı - Çetinkaya 1-0

Gençler B - K Kaymaklı 2-2

Esentepe – Cihangir 2-0

G H E - Baf Ülkü Yurdu 1-3  

BİRİNCİ LİG 

Mormenekşe – Yeniboğaziçi 1-0

Yalova – Ozanköy 0-0

Yonpaş Dumlupınar – Göçmenköy 1-1

Değirmenlik - Akova Vuda 1-5

Karşıyaka – Mesarya 0-3

U-21 Ligi sonuçları

SÜPER LİG 

Gönyeli – M. A. Yeşilova 1-4

Bİnatlı - Çetinkaya 1-5

Gençler B - K Kaymaklı 1-4

Esentepe – Cihangir 1-0

G H E - Baf Ülkü Yurdu 0-7  

BİRİNCİ LİG 

Mormenekşe – Yeniboğaziçi 2-0

Yalova – Ozanköy 2-0

Yonpaş Dumlupınar – Göçmenköy 5-0

Değirmenlik - Akova Vuda 3-3

Karşıyaka – Mesarya 1-0

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