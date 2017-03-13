K-Pet Ligleri’nde mücadele sürüyor

22’inci haftanın geride kaldığı K-Pet Süper Futbol Ligi’nde lider Yenicami ile en yakın takipçicisi Cihangir arasındaki puan farkı 15’e çıktı.
55 puanla lider durumda bulunan siyah beyazlıları Cihangir 40 puanla ikinci sırada takip ediyor. Lig’de 39 puana sahip Küçük Kaymaklı üçüncü durumda.
16’ıncı haftanın geride kaldığı Birinci Lig Kırmızı Grup’ta 36 puanla lider durumda bulunan Merit Alsancak Yeşilova, sezon bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan ederken Mehmetçik 10 puan geriden ikinci, aynı puana sahip Hamitköy üçüncü sırada bulunuyor.
19’uncu hafta maçlarının dün yapıldığı Birinci Lig Beyaz Grup’ta lider Ozanköy 37 puanda.
Puan tablosunun ikinci basamağında 31 puanlı Lapta, üçüncü basamakta 29 puanlı Gönyeli yer alıyor.
Öte yandan, A2 Birinci Lig Kırmızı Grup’ta 41 puanlı Maraş, bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
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