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K-Pet’e stok bitti

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Petrol-İş Sendikası’nın Kıbrıs Türk Petrolleri’nde süresiz grev başlatmasıyla birlikte K-Pet’e yakıt ikmali durdu, birçok akaryakıt istasyonunda stoklar tükendi. Yakıtı biten istasyonlara, Alpet’ten yakıt ikmali yapıldı
K-Pet’e stok bitti

Petrol-İş Sendikası’nın Kıbrıs Türk Petrolleri’nde süresiz grev başlatmasıyla birlikte K-Pet’e yakıt ikmali durdu, birçok akaryakıt istasyonunda stoklar tükendi. Yakıtı biten istasyonlara, Alpet’ten yakıt ikmali yapıldı
Dev-İş'e bağlı Petrol-İş sendikasının K-Pet’le olan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin çıkmaza girdiği gerekçesiyle Kıbrıs Türk Petrolleri ve Ercan Havaalanı'nda süresiz greve girmesinin ardından ülkede yaşanabilecek olası sıkıntılara ilişkin Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sofu Altınbaş bir açıklama yaptı. Halkın endişe etmesini gerektirecek bir durumun bulunmadığına işaret eden Sofu Altınbaş, “Toplumsal sosyal sorumluluk bilincine vermekte olduğumuz özel önem adına grev nedeniyle halkın ve kamu birimlerinin sorun yaşamaması için K-Pet dahil ilgili tüm birimlere yardımcı oluyoruz” dedi.

Sofu Altınbaş açıklamasında grev süresinin kesin olmadığından dolayı, yaşanabilecek olumsuzlukları en aza indirebilmek için, Altınbaş Holding olarak hazırlıklı olduklarını belirtti. Gazetecilerin greve ilişkin sorularını yanıtlayan Sofu Altınbaş, grevin başladığı 14 Kasım sabahının erken saatlerinden itibaren, Kıbrıs Türk Petrolleri’ne ait bazı petrol istasyonlarında dün itibari ile yakıtın bittiğini doğrularken, resmi tatil günü olmasına rağmen, halkı mağdur etmemek için, tüm gün boyunca Alpet çalışanlarının özveri ile çalışarak, yakıtı biten istasyonlara, Alpet olarak yakıt ikmali yapıldığını bildirdi.

Sofu Altınbaş, ‘Süresiz grev açıklamalarının ardından, halkımız endişelerini bizlere iletti. Biz de Altınbaş Holding olarak gerekli önlemleri aldık. Yakıt temini konusunda hiçbir sıkıntımız yoktur. Akaryakıt stoklarımız ada genelindeki akaryakıt istasyonlarının, hem havacılık sektörünün, hem de denizcilik sektörünün ihtiyacını karşılayacak miktardadır tüm çalışanlarımızla birlikte böylesi sıkıntılı ortamlarda rekabetçi anlayışı bir yana bırakarak halkımızın yanında olmayı sürdüreceğiz” şeklinde sözlerini tamamladı.

Bu arada Altınbaş Holding’e bağlı ALPET Genel Müdürü Tevfik Türkoğlu da bir açıklama yaparak Alpet olarak grev başladığı andan itibaren tüm çalışanlarıyla birlikte gerek yakıt ikmali, gerekse ilgili taraflara destek olmak adına her türlü tedbiri aldıklarını bildirdi.

Türkoğlu, deniz ve havacılık sektörü için oluşabilecek yakıt ihtiyacını karşılayabilecek yeterli yakıt stoklarının olduğunu, halkı mağdur etmemek adına, ülkemizdeki tüm benzin istasyonlarına akaryakıt ikmali için uzun saatler, vardiya usulü çalışmaya başladıklarının bilgisini aktardı. Ayrıca, yaşanmakta olan krize toplumsal anlayışla yaklaşarak halkın ve devlet kurumlarının sıkıntı yaşamaması adına özverili çalışmalarını sürdüreceklerini de belirtti.

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