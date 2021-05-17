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K. T. Belediyeler Birliği, Avrupa Konseyi’nde daha güçlü bir şekilde temsil ediliyo

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Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ile Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nin İdari Komite toplantısına katıldı.
K. T. Belediyeler Birliği, Avrupa Konseyi’nde daha güçlü bir şekilde temsil ediliyo

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ile Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nin İdari Komite toplantısına katıldı.

12 Mayıs Çarşamba günü yapılan toplantı, Covid-19 pandemisi nedeniyle çevirim içi olarak gerçekleştirildi.

Toplantıda, bölgesel dayanışma, belediye meclis üyelerinin gelecekteki rolü, akıllı şehirler, yerel ve bölgesel demokrasi konuları irdelenerek, 2021-2022 çalışma programı ele alındı.

Lefkoşa ile Gönyeli’nin ardından Girne Belediyesi’nin de toplantılara katılımı ile K. T. Belediyeler Birliği, Avrupa Konseyi’nde daha güçlü bir temsil ediliyor.

K. T. Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Girne Belediyesi’nin de toplantılara katılımının önemli olduğunu belirterek, bundan büyük memnuniyet duyduklarını belirtti. Toplantının çok verimli geçtiğini kaydeden Özçınar, K. T. Belediyeler Birliği’nin, Avrupa Konseyi’nde daha güçlü bir şekilde temsil edildiğini vurguladı. 

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