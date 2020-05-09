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K.T. Belediyeler Birliği:Anneler Günü, bu yıl ne yazık ki küresel salgın koronavirüsün gölgesinde geçiyor

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K.T. Belediyeler Birliği:Anneler Günü, bu yıl ne yazık ki küresel salgın koronavirüsün gölgesinde geçiyor
K.T. Belediyeler Birliği:Anneler Günü, bu yıl ne yazık ki küresel salgın koronavirüsün gölgesinde geçiyor

K.T. Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.Özçınar mesajında;

‘Anneler Günü, bu yıl ne yazık ki küresel salgın Korona Virüsün (Covid-19) gölgesinde geçiyor.Ancak gelişen teknoloji sayesinde mesafeler artık sevgimizi göstermeye engel değil.

Ne yazık ki bu Anneler Günü’nde en kıymetli varlıklarımız annelerimizin iyiliği için onlardan uzak kalmamız gerekiyor.Bu özel gün vesilesiyle tüm anneleri en kalbi duygularımla kutlarken, en kısa zamanda evlatlarıyla yeniden kucaklaşabilecekleri sağlıklı yarınlar dilerim’ dedi.

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