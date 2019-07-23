K.T. Çiftçiler Birliği'nden hükümete ve protokole eleştiri

UBP-HP hükümet icraatlarının ilk sırasında yer alan Ekonomik Protokol’ün imzalanmış olması, aslında ülkemiz açısından oldukça önemli bir gelişme olarak yerini almıştır.

Ne var ki şu anda hükümetin kurucu ortağı olan Ulusal Birlik Partili Bakanların geçmiş hükümet döneminde dile getirdikleri, özellikle 2019 yılı tarım bütçesindeki yetersizlik ve tarım bütçesinin artırılması gerektiği söylemlerinin aksine, imzalandığı açıklanan protokolde Tarım bütçesinin kesinlikle aşılmayacağı teyid edilmiştir.

Neden diğer hiç bir bütçe için böyle bir gereksinim duyulmazken Tarım bütçesi ile ilgili böyle bir ihtiyaç duyulmuştur?

Yapılması gereken o kadar plan ve proje varken, devam eden projeler ve geriden gelen ödemeler dâhil, yıl başını eksi olarak açan bütçenin bu yılki rakamlar ile daha fazla açık vereceği, yada mevcut bütçeye uyum sağlamak adına çeşitli oyunlar ile kesintiye gidilmesi gerektiği görülmektedir.

Çeşitli vaadler ile yola çıkılırken, en önemli konu olan bütçe hesaba katılmamış, bunun vebali de yine üretici karşılayacak gibi görünmektedir.

Gizlice geçirilen Tarım Destek Paketinin de kimse ile paylaşılmadan, tartışılmadan ve ortak karar alınmadan Bakanlar Kurulundan geçirilen ve halen bugün ilgili taraflar ile paylaşılma ihtiyacı duyulmayan Desteklerin artışlar karşısında eriyip bittiğini görmezden getirmeye çalışmak boşunadır.

Yıllardır aynı yerde sayan Tarımsal Destekler ile üretimin devamının sağlanamayacağını 2019 yılı bütçesi hazırlanırken de dile getirilirken bugün hükümette olan vekillerimizin ve Bakanlarımızında bizlere verdikleri desteği anımsıyoruz.

Peki şimdi ne değişmiştir ki ayni destek miktarları onaylanmış ve sadece özellikle Tarım bütçesinin aynen uygulanacağı konusunda bir anlaşmaya gerek duyulmuştur.

Bütün Dünyada olduğu gibi Anavatan Türkiye de de tarıma destekler hem çeşitlendirilmiş hem de artırılmışken bizim bir arpa boyu yol katedememiş olmamız gerçekten üzücüdür.

Hade şimdi halledin Tarımı Bakalım!!

Tırıng Tırıng Tırıng!!!

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Basın Bürosu..