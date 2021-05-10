K.T Engelliler Federasyonu hafta dolayısıyla basın toplantısı düzenledi

Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası dolayısıyla basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında KKTC’de yaşayan 6 bin engellinin genel sorunlarını içeren 15 maddelik istem paketi kamuoyu ile paylaşıldı.

İstem paketinde, Engellilerin genel sorunlarını çözecek engelliler dairesinin acilen kurulması, özel eğitim yasa ve tüzüklerinin acilen Meclis’ten çıkarılması talep edilirken, engellilerin yurttaşların kamuya açık alanlarda ve kamuya yönelik hizmetlerden eşit şekilde yararlanmalarını engelleyen ulaşım, dolaşım ve erişim sorunlarına ivedi çözüm getirilmesi istendi.

2006 yılından beri kamuya yapılmayan yüzde 4’lük engelli istihdamın acilen yapılması ve Sağlık Kurulu raporu nedeni ile istihdam edilemeyen engellilere de asgari ücret düzeyinde nakdi yardım sağlanması talep edilen istem paketinde yaşamlarını nakdi yardımla sürdüren engellilere elektrik, su ve telefon gibi muafiyetlerin acilen sağlanması çağrısı yapıldı.

Pakette, Kıbrıs Türk Görmezler Derneği tarafından inşa edilecek olan tam donanımlı göz hastanesi ile Kıbrıs Türk Zihinsel Engelliler Derneği Umut Otizm ve Engelli Ailesi Dayanışma Derneklerine yer veya bina tahsis edilmesi için acilen gereğinin yapılması da talep edildi.