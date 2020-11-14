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K.T. Pilotlar Derneği'nden 15 kasım mesajı

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 K.T. Pilotlar Derneği Başkanı Kpt. Pilot Akay Yılmaz, Kıbrıs Türkü'nün varoluş mücadelesini taçlandırıp, varlığını tüm dünyaya haykırdığı bir Cumhuriyet Bayramı'nı daha coşkuyla kutladıklarını kaydetti.
K.T. Pilotlar Derneği'nden 15 kasım mesajı

 K.T. Pilotlar Derneği Başkanı Kpt. Pilot Akay Yılmaz, Kıbrıs Türkü'nün varoluş mücadelesini taçlandırıp, varlığını tüm dünyaya haykırdığı bir Cumhuriyet Bayramı'nı daha coşkuyla kutladıklarını kaydetti.

Yılmaz, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda şöyle dedi: "Varlığımızı borçlu olduğumuz Anavatan Türkiye’nin her zaman koşulsuz olarak yanımızda olduğunun bilinç, güven ve rahatlığıyla, genç Cumhuriyetimizi yaşatmak ve dünyada hakettiği yeri alabilmesi için Kıbrıs Türk Pilotlar Derneği olarak mücadelemizi her koşul ve platformda sürdürmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle tüm şehitlerimizi bir kez daha saygı ve minnetle anıyoruz. Ruhları şad olsun."

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