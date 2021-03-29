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K.T. Tabipleri Odası Sağlık Bakanını ziyaret etti

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K.T. Tabipleri Odası Sağlık Bakanını ziyaret etti
K.T. Tabipleri Odası Sağlık Bakanını ziyaret etti

KTTB'den yapılan açıklama şu şekilde:

24 Ekim 2020  tarihinde 9. Olağan Genel Kurul ile göreve gelen Kıbrıs Türk Tabipleri Odası yönetim kurulumuzu kabul ettiğiniz için teşekkür eder, aşağıda sunduğumuz öneri ve dileklerimizin gerçekleşmesi  arzsunda olduğumuzu bilgilerinize arz eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

 

Kıbrıs Türk Tabipleri Odası’nın  öneri ve dilekleri:

  1. Pandemi mücadelesinde, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi ve gerektiğinde sağlıktaki diğer paydaş sivil toplum örgütleri ile ortak ve bilimsel veriler ışığında karar verilmesi, açılan sektörlerde sık PCR tarama testlerinin ve denetimlerin yapılması talebimizdir.

 

  1. Toplum bağışıklığı için hızlı aşılama ve sonrasında devlette yapılmayan  antikor tarama testlerinin yapılması ve antikor oluşmayan kişilerin rapel tekrarının yararlı olacağı görüşündeyiz

 

  1. Pandemi nedeniyle hekim ve diğer sağlık çalışanı ihtiyacı artmıştır. Birçok hekim ise halen sözleşmeli, uzamış mecburi hizmetli statüsünde çalışmaktadır. Bu meslektaşlarımızın ivedi kadrolanması için bakanlığınızdan girişim talep ederiz.

 

  1. Sağlık Bakanlığı Teşkilat Yasası 12 yıldır güncellenmemiştir. Meclisde komitede yeni yasa tasarısı 2 yılı aşkındır beklemektedir. Günümüz koşulları ve gereksinimler göz önünde bulundurularak ivedi güncellenmesi önerimizdir.

 

  1. Kamu Hekimlerinin nöbet ücretlerinin zamanında ödenmesi ve yemek bedellerinin karşılanmasını talep ederiz.

 

  1. Pandemi nedeniyle sağlık giderleri daha da artmıştır. Bu nedenle sağlığa bütçeden ayrılan payın artmasının zorunlu olduğu görüşündeyiz.

 

  1. Covid -19 dışı sağlık hizmetlerinde ve ilaç temininde eksiklik ve güçlükler söz konusudur. Bu sorunun çözümü için sizden girişim talep ederiz.

 

  1. Kıbrıs Türk Tabipleri Odasının görevlerinde biri de mezuniyet sonrası eğitim planlamaktır. Biz bu dönemde “Acil Tıp” alanında eğitimlere başlamış bulunuyoruz. Eğitimlerin periodik tekrarı gereklidir. Bu konuda bakanlığınızdan iş birliği ve destek beklentimizdir.

 

  1. Dr. Burhan Nalbatnoğlu Devlet Hastanesi ve Mağusa Devlet Hastanesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinin Afiliye hastanesidir. DAÜ Tıp Fakültesi Kütüphanesinde olan Up-to- Date bilgi sistemlerine devlet hastanesinden erişim için girişim başlattık. Bakanlık olarak bu konuda destek talep ederiz.

 

  1. Özürlü ve ortopedik engelli vatandaşların birçok kamu devlet hastanesi içinde dolaşımı zorlukla olmaktadır. Kamu hastenelerinin engelli vatandaşların ulaşımını kolaylaştıracak şekilde düzenlenmesi gereksinimi vardır.

 

  1. TC-KKTC uyruklu pratisyen hekimlerin mecburi hızmet yükümlülüğünü ülkemizde yapması pandemi döneminde büyük katkı sağlaycaktır. Bu konuda sağlık bakalığınızdan girişim talebimiz vardır.

 

  1. KKTC kontenjanından veya Dr.BNDH’de  yarı dönem ihtisası bitirip Türkiye’ye giden hekimlerin sağlık güvencesi olmadığı için sorunlar yaşanmaktadır. TC’de SGK sistemine dahil olmaları bu sorunu çözecektir. Bakanlığınızdan bu konuda girişim bekleriz.

 

  1. Hekimlik mesleği uzun eğitim süreci ve farklı çalışma koşulları ile zorlu bir meslek ve hatta yaşam biçimidir. Bu nedenle ayrı bir “Hekim Yasası” gerekmektedir. Sizden bu  konuda destek ve çalışma talep ederiz.
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