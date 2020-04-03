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K.T. Veteriner Hekimler Sendikası'ndan pandemi açıklaması

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K.T. Veteriner Hekimler Sendikası'ndan pandemi açıklaması
K.T. Veteriner Hekimler Sendikası'ndan pandemi açıklaması

 

Bizler ülkenin kamu görevini yürüten veteriner hekimleri olarak elzem ve hayati görevler yürütmekteyiz. Bazı meslektaşlarımız belediyelerde, dezenfeksiyon işlemini yürüten ekiplerin başında, market, kasap ve benzer gıda satış noktalarının uyması gereken kuralları koyan ve denetleyenler konumunda görev yapmaktadır.

Halk sağlığının korunmasından, hayvan sağlığına, çiftlikten sofraya kadar gıda denetiminin birçok noktasında görev yapmaktayız. Meslektaşlarımız bugüne kadar çok salgınlar gördü, Antrax, deli dana, kuş gribi ve birçok salgınla başarı ile mücadele etmiştir. Bu sebeple Pandemi, bölgesel salgın ve karantina konusunda tecrübeli bir meslek grubuyuz.

Veteriner Dairesi bünyesinde mezbaha kontrolleri, kasaplık hayvanların kesim öncesi ve sonrası muayeneleri, et ve süt ürünleri kontrolleri ile hayvan gıda ithalat ve ihracatı ve laboratuvarlarda gıda güvenliğine yönelik tahlillere kriz döneminde de aksatılmadan devam edilmiştir. Buna ek olarak iki meslektaşımız bilgi ve tecrübelerinden yararlanılmak ve iş gücünü paylaşmak için devlet hastanesi labaratuvarında görevlendirilmişlerdir. Bizler bu görevleri yürütürken insanlarla temas etmek zorunda olduğumuz için hastalık açısında riskli bir konumdayız.

Açıklanan ilk Bakanlar Kurulu kararında elzem hizmet yürüten dairelere maaş kesintisi yapılmayacağı bildirilmesine rağmen, Veteriner Dairesi’ndeki çalışanlarımıza maaşlarından kesinti yapılmıştır. Hükümetin eğer tüm çalışanlarını ödeyecek kaynağı kalmamış ise, bire bir hastalıkla temas halinde olan tıp doktorlarımız ve hemşirelerimizi dışarda tutarak tüm kamu çalışanlarına kesinti yapılması gerekirken, bazı daire ve kurumlara kesinti yapılmaması UBP-HP hükümetinin ayıbı ve adaletsizliğinin göstergesidir. Bizler bu duruma tepkili olsak da halkımızın evlerinde sağlıklı ve rahat kalabilmeleri için dairemizde ve sahadaki görevlerimize eksiksiz devam edeceğimizi belirtiriz.



 

  Dr. Vet. Hek. Erkut Derviş Özgöray

  K.T. Veteriner Hekimler Sendikası 

      Yönetim Kurulu adına Başkan

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