  • BIST 1.444,460
  • Altın 482,12
  • Dolar 8,5700
  • Euro 10,0450
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAAşırı Stres ve Yoğun Çalışma Saçları Dökebiliyor

K Vitamininden Zengin Beslenmek Kardiyovasküler Hastalık Riskini Azaltıyor

» »
K Vitamininden Zengin Beslenmek Kardiyovasküler Hastalık Riskini Azaltıyor
K Vitamininden Zengin Beslenmek Kardiyovasküler Hastalık Riskini Azaltıyor

 K vitamini bakımından zengin gıdaların tüketilmesinin, kalp-damar hastalığı riskini azalttığı bildirildi.

Tech Explorist haberine göre, Batı Avustralya ve Edith Cowan üniversitelerinden uzmanlar, 50 binden fazla kişiden oluşan verileri inceleyerek, K vitamininin, ateroskleroz (damar sertliği) ile ilişkili kardiyovasküler hastalık riskini neredeyse yüzde 34 düşürdüğünü tespit etti.

Çalışmada ayrıca K1 vitaminini sık tüketen kişilerde kalp hastalığı riskinin yüzde 21, K2 vitamini bakımından zengin gıdalarla beslenenlerde de yüzde 14 azaldığı gözlendi.

Araştırmacılardan Dr. Nicola Bondonno, "K vitaminlerinin tüketilmesi, ateroskleroz ve kardiyovasküler hastalıklara karşı önemli derecede koruma sağlamakta." değerlendirmesini yaptı.

K vitamini, ıspanak, brokoli, domates, yumurta, süt ürünleri, yağlı tohumlar gibi birçok bitkisel ve hayvansal besinde bulunuyor.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • COVID-19 mu, grip mi, klima çarpması mı?12 Ağustos 2021 Perşembe 13:01
  • Bilgisayarda Fazla Vakit Geçirenler Bu Hastalığa Yakalanıyor!11 Ağustos 2021 Çarşamba 23:00
  • Her Yaşta Diş Çürüklerini Engellemenin En Kolay Yolu11 Ağustos 2021 Çarşamba 22:30
  • Astım Hastaları Aşırı Sıcaklardan Nasıl Korunabilir?11 Ağustos 2021 Çarşamba 22:00
  • Burun Tıkanıklığı Ağız Sağlığını ve Dişleri Bakın Nasıl Etkiliyor11 Ağustos 2021 Çarşamba 21:30
  • Sıcak Havalar En Çok Bebekler ve Yaşlıları Etkiliyor11 Ağustos 2021 Çarşamba 21:15
  • Kuzey Kıbrıs'ta vaka rekoru! 181 vakaya rastlandı!11 Ağustos 2021 Çarşamba 20:49
  • Sputnik V Aşısının Etkinliği Açıklandı11 Ağustos 2021 Çarşamba 20:15
  • Burun Estetiği Yapanlar Maske Takabilir Mi?11 Ağustos 2021 Çarşamba 19:15
  • Tiroid Hastaları Bu Gıdalara Dikkat !11 Ağustos 2021 Çarşamba 19:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti