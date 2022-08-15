K vitamininin sağlığa 6 faydası

Sağlık portalı “onlymyhealth” sitesi haberine göre; K vitamininin en önemli kaynakları ıspanak, brokoli, lahana, dana ciğeri, şeftali ve kivi.

K vitamini vücudumuzun ihtiyaç duyduğu önemli bir vitamin. Bu vitamin, kan pıhtılaşmasını ve kemik metabolizmasını kolaylaştıran ve vücudumuzda kandaki kalsiyum seviyelerini düzenleyen yağda çözünen bir vitamin grubu. Vücut, kan pıhtılaşması ve kemik metabolizması için önemli olan protrombin üretmek için K vitaminine ihtiyaç duyar.

K vitamini eksikliği nadir olmakla birlikte, ciddi vakalarda pıhtılaşma süresini uzatabilir ve bu da kanamaya veya aşırı kanamaya neden olabilir. Sağlık portalı “onlymyhealth” sitesi haberine göre; K vitamininin en önemli kaynakları ıspanak, brokoli, lahana, dana ciğeri, şeftali ve kivi. Bu vitaminin başlıca faydaları ise şöyle sıralanabilir:

KEMİK ERİMESİNİ ÖNLER

Genellikle 50 yaşından sonra ortaya çıkar ve menopoza girmiş kadınlarda nispeten daha sık görülür. Sorun sessizce ve yavaş gelişir, zamanında tedavi edilmezse birçok komplikasyona neden olur. Omurga deformasyonu, kolay kemik kırılması ve kemiklerde ağrı bu hastalığın belirtilerinden bazıları. K vitamininin, kemik erimesi olan kişilerde kemik mineral yoğunluğunu arttırdığı bilinmekte.

KANIN PIHTILAŞMASINI AZALTIR

Kan pıhtılarını düzenlemek, K vitamininin temel işlevlerinden biri. Bunun nedeni protrombin füzyonunda oynadığı rol. Kan pıhtıları, bir kan damarının yırtılması durumunda ortaya çıkar.

K vitamini, vücuttaki kalsiyumu taşıyarak kanın pıhtılaşmasını düzenlemeye yardımcı olur. Ek olarak, K2 vitamini kan bozukluklarını ve myelodisplastik sendromları iyileştirmeye yardımcı olur.

ADET AĞRISINI VE AŞIRI KANAMAYI AZALTIR

Kadınlarda aşırı adet kanamasının birçok nedeni olabilir ve K vitamini de bunlardan biri. K vitamini takviyesi almak adet zamanında aşırı kanamayı önleyebilir. Bu vitamin düzenli bir adet döngüsü sağlayan hormonların düzenlenmesini sağlar. Bu da adet ağrısını azaltmaya yardımcı olur.

ÇOCUKLARDA KANAMAYI ÖNLER

Kanamayı önlemek için yenidoğanlara K vitamini enjekte edilir. Bu vitamin özellikle astımı olan çocuklar için önem arz ediyor. Bu çocuklar astım semptomlarının hafifletilmesi için düzenli oral damlalarla tedavi edilebilirler.

BAĞIŞIKLIK SİTEMİNİ KORUR

Birkaç çalışma, K vitamininin bağışıklık ve sindirim sistemlerini koruduğunu iddia ediyor. Bu nedenle bağışıklık sistemini güçlendirmek ve sindirim sistemini sağlıklı hale getirmek için K vitamini açısından zengin besinlerin tüketilmesi önerilir.

KAN ŞEKERİ SEVİYELERİNİ DÜZENLER

Yüksek miktarda K vitamini bulunan vücutta pankreasın insülin üretimi desteklenir. K vitamini pankreasın düzgün çalışması için çok önemli. Pankreas tarafından salgılanan insülin de kan şekerini kontrol eder ve bu da şekerin insan vücudunda enerjiye dönüşmesini düzenler. Bu nedenle, K vitamini kan şekeri seviyelerini düzenlemek için gerekli.