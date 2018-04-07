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Kabe imamı böyle görüntülendi

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12 bin kişi iskambil oynadı! Eski Kabe imamı da içlerinde!
Kabe imamı böyle görüntülendi

Suudi Arabistan'da ılımlı İslam vaatlerinin ardından düzenlenen 4 bini aşkın yarışmacının katıldığı iskambil şampiyonası, Müslüman dünyasından tepkilerin yükselmesine neden oldu.

 

Suudi Arabistan'ın başkenti ve en büyük şehri Riyad'da, 52 kartlık bir desteden oluşan ve Arap Yarımadası bölgelerinde "baloot" oyunu olarak bilinen, "İskambil Şampiyonası" düzenlendi.Suudi Arabistan'da düzenlenen iskambil şampiyonasına 12 bini aşkın yarışmacı katıldı. Eski Kabe imamı Adil al-Kalbani'nin de katıldığı etkinlik, Müslüman dünyasından tepkilerin yükselmesine neden oldu. Yarışmacıların içinde eski Kabe imamı Adil al-Kalbani'nin de bulunması dikkat çekti.

Suudi Arabistan Millî Futbol Takımının oyuncularının katılımıyla gerçekleşen İskambil Şampiyonası, Arap Futbol Federasyonları Birliği Başkanı ve aynı zamanda Suudi Arabistan Spor İdaresi Başkanı olan Turki Al eş-Şeyh’in girişimiyle tarafından Riyad’da düzenlendi. Apex Sergi ve Konferans Merkezinde düzenlenen şampiyonada toplam 4112 sporcu "büyük ödül" için yarıştı.

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ÖDÜLLER KUMARA TEŞVİK EDİYOR: Şampiyonadaiskambil kâğıdı oyunu sonunda dereceye giren sporculardan birinciye 500 bin, ikinciye 250 bin, üçüncüye 150 bin ve son olarak dördüncüye 100 bin Suudi Riyali ödül verilecek.

 

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İSLAM ALEMİNDEN SUUDİ DEVLETİNE BÜYÜK TEPKİ: İki mübarek şehir Mekke ve Medine'nin içinde bulunmasından dolayı bütün Müslümanlar için kutsal kabul edilen Suudi Arabistan topraklarında İslam’ın ruhuna uymayan bu tür oyunların düzenlenmesi büyük tepkilere neden oldu.

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Sosyal paylaşım sitesi Twitter'da, #Riyad'daBalootŞampiyonası etiketiyle yapılan paylaşımlarda son zamanlarda ılımlı İslam kılıfıyla İslam’ı tahrip etmekle suçlanan Suudi yönetimi topa tutuldu.

"Buğanim" isimli Twitter kullanıcısı, Bin Selman’ın Kudüs’ü sattığına, Esad’ın koltuğunda kalması için Trump’a milyar dolarlar verdiğine, Yemen'de sivilleri öldürdüğüne ve Hamas’ı terör örgütü olmakla suçladığına dikkat çekerek Baloot (iskambil kâğıdı) Şampiyonasına ilgi gösterdikleri içinSuudi Arabistan halkını kınadı.

"Ala Anasu" isimli Twitter kullanıcısı da "Suudi Arabistan halkının tepkisiz kalmasını garipsiyorum. Acaba bu halka bir şey yedirip içiriyorlar da, o yüzden mi bu denli gaflete düşüyorlar. Suudi halkının derin uykuya geçmesi; maskaralıktır." ifadesini kullandı.

SUUDİ ARABİSTAN KABE İMAMLARINI EMELLERİNE ALET EDİYOR: Suudi Arabistan’da ilk kez Kabe imamı olarak tayin olunan siyah tenli İmam Adil el Kelbanide İskambil Şampiyonasına katıldı. Kelbani’nin oyun masasında elinde kâğıtlarla fotoğraflarının sosyal medyada paylaşılması, "turnuvanın meşrulaştırılması" çabası şeklinde yorumlandı.

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