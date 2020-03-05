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Kabe'de koronavirüs temizliği: Tavaf durdu

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Temizlik esnasında Kabe, tavafa kapatıldı; alanın, boş fotoğrafları kaydedildi
Kabe'de koronavirüs temizliği: Tavaf durdu

Koronavirüsün görüldüğü Suudi Arabistan'da, virüse karşı koruma tedbirleri kapsamında Kabe'de ilaçlama ve ayrıntılı temizlik yapıldı.

Temizlik esnasında Kabe, tavafa kapatıldı; alanın, boş fotoğrafları kaydedildi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı’ndan 27 Şubat'ta yapılan açıklamada, salgın nedeniyle umre ve Mescid-i Nebevi ziyaretlerinin geçici olarak askıya alındığı duyurulmuştu.

Suudi Arabistan'da ilk koronavirüs vakası 2 Mart'ta Bahreyn üzerinden İran'dan gelen 1 kişide görülmüştü.

3 binden fazla ölüm

Koronavirüs çoğu Çin’de olmak üzere 15 ülkede 3 bin 288 kişinin ölümüne neden oldu.

Çin ana karasında 3 bin 13, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 2, İtalya'da 107, İran'da 92, Güney Kore'de 35, Japonya'da 12, ABD'de 11, Fransa'da 4, Irak 3, Avustralya 2, İspanya 2, San Marino, Tayland, Tayvan, İsviçre ve Filipinler'de de birer kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

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