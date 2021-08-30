  • BIST 1.458,230
  • Altın 486,68
  • Dolar 8,3450
  • Euro 9,8150
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAİsrail’de 12 yaş üzerindekilere üçüncü doz aşı yapılacak

Kabil havalimanına füze saldırısı

» »
Tahliyelerin sürdüğü Kabil havalimanına bu sabah füze saldırısı düzenlendiği açıklandı. ABD'li bir yetkili, füzelerin savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirildiğini söyledi.
Kabil havalimanına füze saldırısı

ABD'nin Afganistan'tan tamamen çekileceği 31 Ağustos'a bir gün kala tahliyelerin sürdüğü Kabil Hamid Karzai Uluslarası Havalimanı yine saldırıya maruz kaldı. Havalimanının Pazartesi sabahı beş füze ile hedef alındığı bildirildi. Fransız Haber Ajansı (AFP) çalışanları patlama sesi duyduklarını söylerken, kent sakinleri Kabil havalimanında füze savunma sisteminin aktif hale getirildiğini aktardı. Reuters'e konuşan bir ABD'li yetkili, havalimanına beş füze ile saldırı düzenlendiğini, füze savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirildiklerini söyledi. Yerel televizyon kanalı ToloNews füzelerin kentin kuzeyinden havalimanı istikametine doğru ateşlendiğini duyurdu.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Başkan Joe Biden'ın füze saldırıları hakkında bilgilendirildiği belirtildi. Açıklamada, "ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ve Özel Kalem Müdürü Ron Klain Başkan Biden'ı Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na yönelik füze saldırısı konusunda bilgilendirdi" denildi. 

İnsansız Hava Aracı ile bomba yüklü araç imha edildi

ABD yönetimi dün yaptığı açıklamada,  Kabil havalimanı yakında bir insansız hava aracının, patlayıcı yüklü bir aracı hedef aldığı ve bu sayede bir saldırının engellendiğini açıklamıştı. Savunma Bakanlığı patlayıcı yüklü aracın IŞİD-K (IŞİD Horasan)  bağlantılı olduğunu belirtirken Taliban Sözcüsü de havalimanı yakınlarında bomba yüklü bir aracım imha edildiğini doğruladı.

Olası sivil ölümleri araştırılıyor

Amerikan yönetimi Pazar günkü saldırıda olası sivil ölümleri yaşanma ihtimaline soruşturuyor. ABD Merkez Kuvvetler Sözcüsü Bill Urban "Kabil'de bir araca düzenlediğimiz saldırıda sivillerin öldüğüne yönelik malumat adık" dedi. Urban "söz konusu aracın hedef alınmasıyla büyük bir patlama meydana geldiğini ve etraftaki başka araçlara da zarar vererek olası can kaybına neden olabileceğini" söyleyerek, "Olası her masum can kaybı karşısında derin üzüntü duyarız" dedi.

Bu açıklama öncesinde CNN hava saldırısında altısı çocuk dokuz kişilik bir ailenin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

ABD birlikleri 20 yıl sonra 31 Ağustos Salı günü ülkeyi tamamen terketmiş olacak. Taliban'ın Kabil'de kontrolü ele geçirmesiyle 15 Ağustos'tan bu yana ülkeden 114 bin insan tahliye edildi.Kabil Havalimanı'nda tahliyeler sürerken 26 Ağustos'ta havalimanı giriş kapısı önünde düzenlenen bombalı saldırılarda 180'den fazla kişi yaşamını yitirmişti. Saldırıda ölenlerden 13'ünün ABD askeri olduğu açıklanmıştı. Saldırıyı IŞİD'in Afganistan'daki uzantısı IŞİD-K (IŞİD-Horasan) üstlenmişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Japonya'da salgına karşı OHAL genişletiliyor25 Ağustos 2021 Çarşamba 09:36
  • Taliban: Afganların Kabil Havalimanı'na gitmesine artık izin vermeyeceğiz24 Ağustos 2021 Salı 22:07
  • Delhi’den kirli havayı temizlemek için duman kulesi girişimi24 Ağustos 2021 Salı 12:39
  • Sri Lanka'da filler için yasal düzenleme: En fazla 4 saat çalıştırılacaklar23 Ağustos 2021 Pazartesi 09:51
  • Haiti'deki depremde ölü sayısı 2207'ye yükseldi23 Ağustos 2021 Pazartesi 09:15
  • Rusya'da gözaltına alınan Müslümanlar serbest bırakıldı21 Ağustos 2021 Cumartesi 12:05
  • Japonya'da yerel yöneticilerden kapanma çağrısı21 Ağustos 2021 Cumartesi 11:19
  • Afgan ordusu, Baglan ilindeki 3 ilçenin kontrolünü yeniden ele geçirdi20 Ağustos 2021 Cuma 17:45
  • Taliban'a karşı direnişin son kalesi: Pençşir20 Ağustos 2021 Cuma 12:46
  • Afgan milli takımı futbolcusunun cansız bedeni uçağın iniş takımları arasında bulundu20 Ağustos 2021 Cuma 09:31
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti