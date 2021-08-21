  • BIST 1.444,630
  • Altın 485,71
  • Dolar 8,4830
  • Euro 9,9100
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKAPazarcılar Birliği Asya Bebeğin Tedavisi İçin Bağışta Bulundu

Kabil'de binlerce Afgan, havalimanı kapılarındaki barikatların ardında bekliyor

» »
Taliban'ın kontrolü ele geçirdiği Kabil'de ülkeden ayrılmak isteyenlerin Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın giriş kapılarındaki bekleyişi sürüyor.
Kabil'de binlerce Afgan, havalimanı kapılarındaki barikatların ardında bekliyor

Taliban'ın kontrolü ele geçirdiği Kabil'de ülkeden ayrılmak isteyenlerin Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın giriş kapılarındaki bekleyişi sürüyor. Aralarında yaşlı, kadın ve çocukların da bulunduğu binlerce kişi, 5 gündür ülkeden çıkmak için havaalanına alınmayı bekliyor.

Pasaportu ve uçuş izni olanların tek tek seçildiği giriş kapılarından havalimanına girerek "umut yolculuğuna" çıkmayı hedefleyen Afganlar, dikenli teller ve betonlarla oluşturulan barikatların ardında bekletiliyor.

Havalimanı ve çevresinin güvenliğinden sorumlu yabancı askerlerin kontrolündeki kapılarda zorlu şartlardan en çok bebekler ve çocuklar etkileniyor.

Tahliye için günlerdir kapıda bekleyen bir Afganistanlı, yiyecek ve su sıkıntısı çektiklerini anlattı. Havalimanına girmek ve tahliye olmak için beklediklerini anlatan Afgan, hangi ülkeye gideceğinin fark etmeyeceğini, Kabil'den mutlaka ayrılmak istediğini belirtti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cezayir’i kum fırtınası vurdu20 Ağustos 2021 Cuma 14:29
  • Risk altındakileri Afganistan'dan tahliye eden gazeteci ve yazar Nadane Ghouri: 'Onlara ihanet ettik'20 Ağustos 2021 Cuma 13:31
  • Skandal görüntü: Dev askeri uçak Afganistan’dan bomboş döndü20 Ağustos 2021 Cuma 10:05
  • Afgan mültecilere kapılarını hangi ülkeler açtı?19 Ağustos 2021 Perşembe 13:01
  • ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı'ndan Gani açıklaması: 'Artık siyasi bir figür değil'19 Ağustos 2021 Perşembe 12:48
  • Afganistan’da son durum: Taliban göstericilere ateş açtı19 Ağustos 2021 Perşembe 12:44
  • BM, personelini Afganistan’dan Kazakistan’a tahliye edecek19 Ağustos 2021 Perşembe 12:31
  • “Taliban, 1 trilyon dolarlık maden kaynağına sahip”19 Ağustos 2021 Perşembe 12:16
  • Taliban lideri: Afganistan’da demokrasi olmayacak19 Ağustos 2021 Perşembe 11:58
  • Taliban Basın Toplantısındaki Tek Kadın Gazeteci...18 Ağustos 2021 Çarşamba 15:47
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti