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Kabil’de Cuma namazı çıkışında patlama: En az 7 ölü

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Afganistan'ın başkenti Kabil'de cuma namazı çıkışında bir camiyi hedef alan bombalı saldırıda en az 7 kişinin hayatını kaybettiği, 40'dan fazla kişinin ise yaralandığı duyuruldu.
Kabil’de Cuma namazı çıkışında patlama: En az 7 ölü

Afganistan’ın başkenti Kabil’de bir caminin yakınlarınca Cuma namazı çıkışında patlama meydana geldiği bildirildi. Afgan polisi, patlama sonucu en az yedi kişinin hayatını kaybettiğini 40’dan fazla kişinin yaralandığını açıkladı.

Kabil polis sözcüsü Halid Zadran, ” Cuma namazı çıkışında büyük bir patlama meydana geldi. Hayatını kaybeden herkes sivil ve sayının artmasından korkuyoruz” dedi.

Saldırının daha önce de camileri hedef alan IŞİD tarafından gerçekleştirildiği düşünülüyor.

Avrupa Birliği Afganistan Delegasyonu başkan yardımcısı Raffaella Iodice de sosyal medyadan yaptığı paylaşımla patlamayı doğrularken ‘dehşete düşmüş hissediyorum’ ifadelerinde bulundu.

Patlamanın, birçok yabancı elçiliğin ve NATO’nun binasının bulunduğu ve iktidardaki Taliban tarafından kontrol edilen bir bölge olan Vezir Ekber Han’da gerçekleştiği aktarıldı.

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