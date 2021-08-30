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Kabil'de havalimanı yakınlarına roket atıldı

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Afganistan'ın başkenti Kabil'de havalimanı yakınlarındaki bir mahalleye roket atıldı.
Kabil'de havalimanı yakınlarına roket atıldı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de havalimanı yakınlarındaki bir mahalleye roket atıldı.

Görgü tanıkları, roketlerin bu sabah Salim Karwan mahallesine düştüğünü bildirdi. Patlamaların ardından silah seslerinin duyulduğu aktarıldı.

ABD'li yetkililer duruma ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

TRT Haber, roketlerin atıldığı yerden son görüntüleri paylaştı.

Tahliyelerin sürdüğü Kabil Havalimanı yakınında roketli saldırı sonucu dün meydana gelen patlamada 4'ü çocuk, 6 kişi hayatını kaybetmişti.

Havalimanına yakın bölgede 26 Ağustos Perşembe günü de 2 ayrı patlama meydana gelmişti.

Havalimanındaki terör saldırılarında çok sayıda sivil, Taliban mensubu ve ABD askeri ölmüştü. Ülkeden ayrılmak üzere olan ABD ordusu intihar saldırısıyla aynı gün havalimanı yakınlarında mühimmat imha işlemleri yapmış ve 4 büyük patlama sesi daha duyulmuştu.

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