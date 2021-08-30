Kabil'de havalimanına yönelik saldırıyı hava savunma sistemi önledi

Afganistan'ın başkenti Kabil'de tansiyon yüksek. Kabil Havalimanı'na yönelik yeni saldırı girişimi hava savunma sistemi tarafından engellendi.
Tahliyelerin sürdüğü Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı 5 roketle hedef alındı.
Roketlerin hava savunma sistemleri tarafından engellendiği belirtildi.
Saldırıda ilk belirlemelere göre can kaybı ve yaralanan olmadı.
Kabil Havalimanı yakınlarına daha önce düzenlenen roketli saldırıda 4'ü çocuk 6 kişi ölmüştü.
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