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Kabil'de havalimanına yönelik saldırıyı hava savunma sistemi önledi

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Afganistan'ın başkenti Kabil'de tansiyon yüksek. Kabil Havalimanı'na yönelik yeni saldırı girişimi hava savunma sistemi tarafından engellendi.
Kabil'de havalimanına yönelik saldırıyı hava savunma sistemi önledi

Afganistan'ın başkenti Kabil'de tansiyon yüksek. Kabil Havalimanı'na yönelik yeni saldırı girişimi hava savunma sistemi tarafından engellendi.

Tahliyelerin sürdüğü Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı 5 roketle hedef alındı.

Roketlerin hava savunma sistemleri tarafından engellendiği belirtildi.

Saldırıda ilk belirlemelere göre can kaybı ve yaralanan olmadı.

Kabil Havalimanı yakınlarına daha önce düzenlenen roketli saldırıda 4'ü çocuk 6 kişi ölmüştü. 

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