Kabil’de okula intihar saldırısı: En az 19 ölü

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Şii Hazaralar'ın yoğunlukla yaşadığı bir bölgede okulu hedef alan intihar saldırısında ilk belirlemelere göre en az 19 kişi hayatını kaybetti.

Afganistan’ın başkenti Kabil’deki bir okula bu sabah saatlerinde intihar saldırısı düzenlendi. Reuters’ın son dakika olarak duyurduğu habere göre, saldırıda en az 19 kişi hayatını kaybederken, onlarca kişi de yaralandı.

Patlamanın başkentin batı bölgesinde etnik bir azınlık olan Şii Hazaraların yaşadığı yerde gerçekleştiği aktarıldı. Daha önce de Hazaralar çok kez IŞİD tarafından hedef alınmıştı.

Kabil polis sözcüsü Khalid Zadran, saldırıda 27 kişinin de yaralandığını açıklarken, ölü sayısının artmasından endişe ettiklerini açıkladı.

Konu hakkında bilgi Afganistan polisi tarafından verilirken henüz saldırıyı üstlenen olmadı.

Saldırı sırasında okullarda ‘giriş sınavı’ olduğu belirtildi. Normalde Afganistan’da okullar Cuma günü eğitim vermiyor.

Taliban, Ağustos 2021’de Afganistan’ı devraldığından beri, onlarca yıllık savaşın ardından ülkeye güvenlik getireceklerini açıklasa da özellikle başkent Kabil’de sık sık intihar saldırıları yaşanıyor.

IŞİD, 2020’de de Kabil’in batısında bir okulu hedef almış ve 24 kişi hayatını kaybetmişti.