Kabil’de stadyumda maç sırasında patlama

Reuters'ın son dakika olarak duyurduğu habere göre, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki bir stadyumda kriket maçı oynanırken patlama meydana geldi.

Afganistan’ın başkenti Kabil’de bugün yerel ligde yer alan iki takımın karşılaştığı kriket maçı sırasında büyük bir patlama yaşandı. Stadyumda meydana gelen patlama sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişinin yaralandığı açıklandı.

Kriket Kurulu CEO’su Nassib Khan yaptığı açıklamada, “Shpageza Ligi’nde iki takım arasında maç devam ederken bir patlama oldu, kalabalıkta dört sivil yaralandı” dedi, “ACB personeli ve oyuncuları güvende” diye ekledi.