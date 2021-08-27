Kabil’de tahliye uçuşları yeniden başladı

Kabil sakinleri, bugün sabah itibariyle Kabil Havalimanından birkaç uçağın kalktığı bilgisini paylaştı.
Afganistan’daki yerel televizyon kanalı Tolo Tv’de havalimanının dışında bekleyen insan sayısının arttığına ilişkin görüntüler yayımlandı.
Kabil’deki terör saldırıları
Tahliye çalışmalarının sürdüğü Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na yakın bölgede dün iki ayrı patlama meydana gelmişti.
Saldırıları çok sayıda ülke ve Taliban kınamıştı.
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