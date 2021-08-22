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Kabil’deki 379 Türk Vatandaşı Daha ‘Uçan Kale’ İle Tahliye Edildi

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Kabil’deki 379 Türk Vatandaşı Daha ‘Uçan Kale’ İle Tahliye Edildi
Kabil’deki 379 Türk Vatandaşı Daha ‘Uçan Kale’ İle Tahliye Edildi

Afganistan’da Taliban’ın Kabil’de kontrolü ele geçirmesinin ardından Türkiye’ye dönmek için başvuruda bulunan Türk vatandaşlarından 379’u daha gece saatlerinde Türk Hava Kuvvetlerine ait nakliye uçağı ile tahliye edildi.

Afganistan’daki Türk vatandaşlarının tahliyesine yönelik çalışmalar sürüyor. Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı’ndaki güvenli bölgede bekleyen 379 Türk vatandaşı daha “uçan kale” olarak nitelendirilen 2 adet A400 M tipi nakliye uçağıyla yurda gönderildi.

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