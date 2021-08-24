Kabil’den kaçış uydudan böyle görüntülendi

Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele geçirmesinin ardından ülkeden kaçışlar sürüyor. Kabil Havalimanı'ndan toplanan uydu görüntüleri, yaşanan dramı bir kez daha gözler önüne serdi.

15 Ağustos’ta Taliban’ın yönetimi ele geçirmesinin üzerinden bir haftadan fazla zaman geçti. Ancak Afganistan’da binlerce insan ülkeyi terk etmek için Kabil Havalimanı’nda mücadele vermeye devam ediyor.

Tüm dünyada ‘yeni bir insanlık dramı’ olarak yankı uyandıran görüntüler, bu kez uydudan kaydedildi.

Görüntülerde, Kabil Havalimanı’na ulaşmak isteyen kalabalık ve havalimanında yaşanan kaos göze çarpıyor.

Kabil’de, ABD ve müttefikleri şimdiye kadar 37 binden fazla insanı tahliye etti.

Taliban, ABD ve müttefik güçlerinin ülkeden 31 Ağustos’a kadar ayrılmasını istiyor. Taliban, bu tarihi ‘kırmızı çizgileri’ olarak belirlerken, aksi halde sonuçları olabileceği konusunda ülkedeki yabancı güçlerle ilgili gözdağı verdi.