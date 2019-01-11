Kabiliyetsizin önde gideni olsanız bile başarı getirebilecek 10 davranış

Başarıyı ne sıklıkla yeteneğe bağlıyoruz? Neredeyse hep. Başarının tek başına yetenekle gelmediği ise bir gerçek.

Aşağıdaki listede yetenekle alakası olmayan ve yeteneğe ihtiyaç duymaksızın başarı sağlamanızda büyük rol oynayan 10 öğeyi listeledik.

CEO, yazar, konuşmacı ve spor danışmanı Molly Fletcher’ın tavsiyeleri.

Dakik Olmak

Dakik olmak organizasyon ve plan yapabilmek için gereklidir ve sizi daha iyi başarılara ulaştırır.

İş etiğine sahip olmak

Herkes için en doğru kararları alıp performansı arttırma disiplinine iş etiği denir. Kariyerinin zirvesinde olmasına rağmen Kobe Bryant’ın iş etiği olağanüstüydü.

Kevin Durant ligdeki ilk senesinin ardından Kobe ile olan anısını şöyle anlatıyor: “Daha iyisini başarabilmek için bir günlük takım tatilinde bile yakındaki lisenin basketbol sahasında çalışmaya gitmişti. Ligdeki en iyi oyuncuydu ama hala lisenin basketbol sahasında üçlük çizgisinin her açısından 50 tane şut atıyordu.”

Kobe 1996 yılında lisede seçildiğinde ise hissettiklerini şöyle anlatıyor: “Taraftarların beni liseden henüz gelmiş ve dünyanın bana bir şeyler borçlu olduğunu düşünen biri olarak görmesini istemedim. Buraya geldim ve her zaman çalışacağım.”

Çaba göstermek

Beysbolun kralı olarak bilinen John Smoltz kadar çalışan sporcuların sayısı bir elin parmaklarını geçmez.

Smoltz, kariyerini sıkı bir çaba ve özveriyle uzatmaya çalıştı. Kariyerinde atış yapan ilk oyuncudan oyunun en sonlarında en isabetli vuruşu yapabilen atışçıya kadar farklı görevlerde yer aldı ve bu onu takımın en kıymetli oyuncusu haline getirdi. Çaba bir davranıştan öte bir zihniyettir.

Vücut dilini kullanmak

Vücudunuzu farklı olaylarda nasıl kullanırsınız? Kendinizi nasıl ifade edersiniz? Karşı tarafta nasıl bir izlenim bırakıyorsunuz?

Herkes vücut dilini kullanmayı geliştirebilir.

Enerjiye sahip olmak

Herkesin bir amaç uğruna sarf edebileceği bir enerjisi var ve bu enerjinin ne kadarı harcayacağı kararı kararı da kişinin kendisine ait. Kararlarınız ve amaçlarınız hakkında emin ve bilinçli olun.

Tavırlara dikkat etmek

Yaptığınız işe devam etme kararı tamamen size kalmış. Kimse sizin adına karar alamaz. Güzel bir tavır var olan yeteneğini daha da ortaya çıkarır ve eksik olduğun kısımların çözülmesini sağlar.

Tutkulu olmak

Performansımızı en üst noktaya çıkarırken oluşan korkuyu en aza indirmemizi sağlayan şey muhtemelen tutkudur.

Öğrenmeye açık olmak

Herkes daha iyi bir dinleyici olabilir, eleştirileri değerlendirip onlardan kendine dersler çıkarabilir ve takım arkadaşlarının başarısını kendi başarısıymış gibi benimseyebilir.

Fazlasını yapmak

Bir adım daha ileri gidin. Başarıya ulaşan çoğu kişinin gerekenden fazla çalıştığı ve kendilerini aşarak özgüvenlerini arttırdıkları görülüyor.

Bu yaklaşımdan çıkarımda bulunarak kendinizden beklentilerinizi artırabilirsiniz.

Hazır olmak

Hazır olmak için gerekli zaman ve mekanı ancak kendiniz yaratabilirsiniz. Bunu bir huy haline getirdiğinizde var olan yeteneğinizin üst noktasına ulaşacaksınız. Bunu destekleyen güzel bir atasözü var: Hazırlanmayı becerememek, becerememeye hazırlanmaktır.

Oyunu değiştirecek olan sizsiniz

Yetenek asla yetmez. En iyiler dinlenmezler ve doğuştan gelen yetenekleriyle yetinmeyip alabileceklerinin en fazlası için çaba sarf ederler. Bu 10 maddeyi ya da en azından birini deneyin. Yakın zamanda karşılığını alacaksınız