Kabin memurunun iki dişini kıran yolcu şirket tarafından ömür boyu men edildi

Geçen pazar, ABD’nin Sacramaneto kentinden San Diego’ya uçmak için havalanan uçağın hosteslerinden biri yolculardan Vyvianna Quinonez (28) ve ailesini maske takmadıkları için uyardı. Aralarında tartışma çıktı; Quinonez yumruk attı. Uçaktan polis tarafından alınan Quinonez hakkında soruşturma açıldı.

Havayolu şirketinin açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “İstenmedik olaylara neden olan, sorun çıkaran yolcuları ömür boyu Southwest’le uçmaktan men etmek gibi bir prosedürümüz var. Söz konusu uçuşta kabin memuruyla tartışıp şiddet uygulayan, onu yaralayan yolcu için de bu prosedürü uygulayacağız. Bu yolcu bundan böyle bizimle uçamayacak.”

Tartışamaya şahit olan ve görüntüleri cep telefonuyla kaydeden yolcu Michelle Manner yaşananları şöyle anlattı: “Yolcunun yumruk attığı doğru ama bence kabin memuru da işi tırmandırdı. Maske takmayı reddedince çıkan tartışmada pilota haber vereceğini söyledi. Ancak sonra vazgeçti; geri döndü ve yolcuya dokundu. O da, ‘Çek elini üzerimden’ diyerek yumruk attı.”