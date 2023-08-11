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Kabine değişikliği Resmi Gazete’de yayımlandı

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Kabine değişikliği kapsamındaki görevden alma ve atamalar Bşbakan Ünal Üstel’in imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı.
Kabine değişikliği Resmi Gazete’de yayımlandı

Ulusal Birlik Partisi (UBP)-Demokrat Parti (DP)-Yeniden Doğuş Partisi (YDP) koalisyon hükümeti kabinesinde değişiklik yapıldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a sunulan yeni kabine ve bu kapsamdaki değişiklikler Resmi Gazete’de yayımlandı.

Başbakan Üstel’in imzasıyla yayımlanan ve Cumhurbaşkanı Tatar’a yönlendirilen atama ve görevden alma bildirisinde kabine değişikliğindeki detaylara yer verildi.

Resmi Gazete’de yayımlanan bildiride, İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler’in, Maliye Bakanı Alişan Şan’ın, Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra’nın ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy’ın görevden alındığı bildirildi.

Öte yandan bildiride, Maliye Bakanlığı’na UBP Girne Milletvekili Özdemir Berova’nın, Sağlık Bakanlığı’na UBP Gazimağusa Milletvekili Hakan Dinçyürek’in, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na UBP Gazimağusa Milletvekili Hüseyin Çavuş’un, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na UBP Lefkoşa Milletvekili Sadık Gardiyanoğlu’nun atandığı belirtildi.

Önceki kabinede Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı olarak görev yapan UBP Gazimağusa Milletvekili Dursun Oğuz’un ise görevden alındığı ve İçişleri Bakanı olarak atandığı da bildiride yer aldı.

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