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Kabızlığa ne iyi gelir? Hastalık için “egzersiz terapisi”

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Kabızlık, sindirim sisteminin yavaş çalışmasından ötürü oluşan bir hastalıktır.
Kabızlığa ne iyi gelir? Hastalık için “egzersiz terapisi”

Kabızlık, ince veya kalın bağırsağın geçiş bozuklukları durumunda haftada üç defadan az bağırsağın zor bir dışkılaması hastalığıdır.

Kabızlık nedenleri

Fiziksel olarak etkili beslenme uyaranlarının eksikliği, vitamin eksikliği olarak bilinirken en çok belirgin nedenlerinden birisi de su eksikliğidir. Bağırsak boşaldığında, normal bağırsak hareketlerinin geri dönmesi birkaç gün alabilir. Bu doğal bir süreçtir ve tıkanma değildir. Müshil almaya gerek yoktur. Bu tür bağırsak hareketlerinin nedenleri, diyet veya önceki açlık gibi diyet değişiklikleri olabilir. Diğer nedenler şiddetli ishal veya müshillerin kötüye kullanılmasıdır, fakat aynı zamanda kolonoskopi gibi bağırsak muayeneleri sırasında boşalmadan önce de olabilir.

Kabızlık belirtileri

  • Ufak miktarda dışı boşaltma
  • Sert sandalyede oturma
  • Tuvalet sırasında “zorlanma”
  • Bağırsağın boşalmadığına oluşan his
  • Yemek harici “şişkinlik”
  • Üşüme
  • Karın ağrısı
  • İştahsızlık

Kabızlığa ne iyi gelir?

Keçiboynuzu suyu, kabızlığa iyi gelir. Funda çayı, Kereviz Çorbası, Kilo verdiren çorba, Lif içeren ekmek, makarna (tam tahıllı), tahıl ürünleri iyi gelir. Bol su tüketmek kabızlık açısından vücuda iyi gelir.

Egzersiz Terapisi

Herhangi bir fiziksel hareket türü bağırsak aktivitesini teşvik ettiğinden (özellikle yürüyüş, koşma, spor yapma, jimnastik – özellikle karın kaslarını güçlendirmeye yönelik egzersizler), hastalar spor aktivitelerini buna göre genişletmelidir. Karın kaslarını güçlendirmek için izometrik karın presleri (karnı on saniye kuvvetlice çekin ve yavaşça gevşeyin, beş kez tekrarlayın) yardımcı olabilir. Bu egzersiz günde üç defa yapılmalıdır. Sabah beş dakika boyunca tüm karın boyunca saat yönünde sıkı dairesel masaj hareketleriyle sağ alt karın bölgesine yapılan bağırsak masajları başarıyı arttırırken aynı zamanda bağırsakları uyarır.

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