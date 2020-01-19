  • BIST 121.475
  • Altın 295,981
  • Dolar 5,8943
  • Euro 6,5430
  • Lefkoşa 8 °C
  • Mağusa 7 °C
  • Girne 10 °C
  • Güzelyurt 7 °C
  • İskele 7 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara -4 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

Kabızlık sorununu 'yılanla' çözmek istedi, gerçek röntgende ortaya çıktı! Doktorlar bile şoke oldu

» »
Kabızlık sorununu 'yılanla' çözmek istedi, gerçek röntgende ortaya çıktı! Doktorlar bile şoke oldu
Kabızlık sorununu 'yılanla' çözmek istedi, gerçek röntgende ortaya çıktı! Doktorlar bile şoke oldu

Çin'in Jiangsu eyaletinde bir inşaatta görevli işçi, kabızlık sorunu nedeniyle canlı canlı 2 yılan balığı yuttu. Yılan balıklarının kabızlık sorununa iyi geleceğini düşünen işçi, 24 saat içinde hastanelik oldu. Arkadaşları tarafından hastaneye kaldırılan işçinin kalın bağırsaklarında yaklaşık 2 santimetrelik delik olduğu ortaya çıktı.

Çin'in Jiangsu eyaletinde görev yapan bir işçi, günlerdir yaşadığı kabızlık sıkıntısından kurtulmak için akıl almaz bir yola başvurdu. İki tane canlı yılan balığı yutan Çinli işçi, balıkların onu kabızlık probleminden kurtaracağına inandı.

ARKADAŞLARI TARAFINDAN ACİLEN HASTANEYE KALDIRILDI

Olay Çin'in Jiangsu eyaletinde bir inşaatta işçi olarak görev yapan şahsın, arkadaşları tarafından acilen hastaneye kaldırılmasıyla ortaya çıktı.

DOKTORLAR ŞOKE OLDU

Şikayetinin sorulması üzerine, kabızlığından kurtulmak için 24 saat önce 2 tane yılan balığını canlı canlı yuttuğunu söyleyen adamı duyan doktorlar adeta şoke oldu.

GERÇEKLER ÇEKİLEN RÖNTGENDE ORTAYA ÇIKTI

Doktorlar, kabızlıktan kurtulmak için yılan balıklarını yuttuğunu iddia eden inşaat işçisini röntgen çekimine gönderdi. Ortaya çıkan sonuçlarda işçinin gerçekten de yılan balıklarını yuttuğu ortaya çıktı. Çekilen filmlerde yılan balıkları işçinin kalın bağırsaklarında tespit edildi.

BAĞIRSAĞINDA YIRTIK VARDI

Röntgenleri detaylı şekilde inceleyen doktorlar, 51 yaşındaki erkek hastanın kalın bağırsağında yaklaşık 2 santimetrelik bir delik olduğunu da tespit etti.

AMELİYATIN ARDINDAN YOĞUN BAKIMA ALINDI

Acilen ameliyata alınan 51 yaşındaki işçi, ameliyatın ardından yoğun bakıma alındı. Bir kaç gün yoğun bakımda kaldığı öğrenilen işçi, servise alındıktan sonra taburcu edildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?17 Ocak 2020 Cuma 21:56
  • "Diş çürükleri fazla kiloya sebep olabilir"17 Ocak 2020 Cuma 21:55
  • Romanya'da bir hasta ameliyat sırasında yanarak hayatını kaybetti17 Ocak 2020 Cuma 21:54
  • Kakao depresyon ve stresi azaltıyor!17 Ocak 2020 Cuma 21:50
  • Veterinerlerden 'ölü kuşlara dokunmayın' uyarısı17 Ocak 2020 Cuma 21:32
  • TMS nedir? TMS ile hafızayı sildirmek mümkün mü?17 Ocak 2020 Cuma 21:20
  • Prostat kanseri hakkında her erkeğin bilmesi gereken 8 şey17 Ocak 2020 Cuma 20:25
  • Grip aşısı karaborsaya düştü, salgın patladı17 Ocak 2020 Cuma 20:18
  • Tarım Dairesi Haftalık Gıda Analiz Sonuçları Açıklandı17 Ocak 2020 Cuma 18:03
  • Tüp bebek otizm riskini arttırır mı?16 Ocak 2020 Perşembe 17:36
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti