Kabızlıktan kurtulmak için uyguladığı yöntem canından ediyordu!

Karın ağrısı şikayeti çeken Liu isimli Çinli adam doktora gitmek yerine eski usül tedavi yöntemleri denemeye kalkışınca başına inanılmaz belalar açtı.

Geçtiğimiz hafta Çinli bir adam kabızlık ve karın ağrısı şikayetiyle doktora başvurdu fakat doktorların önerisini dinlemeyen adamın yaptıkları herkesi şok etti. DailyMail’de yer alan habere göre Liu adlı Çinli adam hastaneye gidip şikayetlerini aktardığında doktorlar bağırsak tıkanıklığı teşhisi koydu. Tedavi için hastanede kalması söylenen adam bunu reddederek eski ve bilinçsiz tedavi yöntemlerine başvurdu.

YARIM METRE UZUNLUĞUNDA VE 250 GRAM

Yarım metrelik deniz yılanını anüsüne sokan adam bunun kendisini tedavi edeceğine inandı. Anüsüne soktuğu deniz yılanı durumu iyice kötüleştirince adam tekrar hastanenin yolunu tuttu. Yapılan araştırmada onikiparmak bağırsağında delik olduğu anlaşıldı. Bağırsağındaki deniz yılanını fark eden doktorlar şok oldu. Yarım metre uzunluğunda ve 250 gram ağırlığındaki deniz yılanı adamın karnından alındı. Ayrıca adamın vücudunda dışkı ve yemek kalıntıları bulundu.

ÖNCE YANLIŞLIKLA DEDİ SONRA İTİRAF ETTİ

Liu, ilk başta anüsüne yılanın yanlışlıkla girdiğini söyledi fakat ameliyattan sonra gerçeği itiraf etmek zorunda kaldı. Operasyonu gerçekleştiren Dr. Zhao Zhirong ise, hastaneye gelmeseydi durumun daha da kötü olacağını söyledi.