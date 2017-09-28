Kullanıcıların akıllı telefonlarda en büyük problemi olan şarj için teknoloji devleri yeni çözümler sunmaya başladı.

Bu alanda ilk sırada 'kablosuz şarj' teknolojisi geliyor. Akıllı telefon üreticileri bu özelliği yeni modellerinde sunuyor. Ancak kablosuz şarj özelliğine sahip olan modeli satın almak yetmiyor. Kullanıcıların bir de kablosuz şarj istasyonuna sahip olması gerekiyor. Peki kablosuz şarj istasyonu ne kadar? Kablosuz şarj özelliğine sonradan nasıl sahip olunur?

hürriyet'ten Ahmet Can'ın haberi şöyle:

Günümüzün en büyük problemi şarj. Akıllı telefonların hızlı biten şarjı kullanıcıların kabusu olmuş durumda. Bu kabusa bir de şarj etmek için kablo ve adaptör taşımak ekleniyor. Uzun zamandan beri beklenen kablosuz şarj devrimi artık hayatımıza yavaş yavaş giriyor. Samsung’un başlattığı akıllı telefonlarda kablosuz şarj dönemini şimdi de Apple izlemeye başladı. Samsung’un Galaxy Note5’ten beri tüketicilere sunduğu bu özellik, artık Apple’ın yeni akıllı telefonları iPhone 8 ve iPhone X modellerinde de yer alıyor. Ancak kablosuz şarj özelliğine sahip olan telefonları almakla her şey bitmiyor. Kullanıcıların bir de kablosuz şarj istasyonuna sahip olması gerekiyor. Teknoloji marketlerindeki raflarda yer almaya başlayan kablosuz şarj istasyonlarının birçok farklı tasarımı bulunuyor. Örneğin; ofisteki masaya koymak için uygun olan modellerin satış fiyatıları 40 liradan başlıyor. Hem masa lambası olsun hem de akıllı telefonumu kablosuz olarak şarj edeyim derseniz, o zaman 210 lirayı gözden çıkarmanız gerekiyor. Kablosuz şarj istasyonları araçlarda da kullanılıyor. Bu ürünlerin fiyatları 200 lira civarında. Kısacası akıllı telefonları kablosuz olarak şarj etmek için gerekli olan istasyonlarda birçok seçenek var. Biz de bu hafta kablosuz şarj istasyonlarını araştırdık.

Aynı anda üç cihaz

Apple kablosuz olarak şarj edilebilen modelleri iPhone 8 ve iPhone X ile birlikte AirPower adındaki istasyonu da tanıttı. Bu ürünün en büyük farklı diğer Apple ürünlerini de kablosuz olarak şarj etmesi. AirPower üzerine iPhone, akıllı saat Apple Watch ve kablosuz kulaklık AirPods modelleri konulduğunda aynı anda kablosuz olarak şarj ediliyor. Ancak kullanıcıların AirPods’un kutusunu kablosuz şarj olma özelliğine sahip model ile değiştirmesi gerekiyor. AirPower 2018’de satışa çıkacak. Henüz satış fiyatı belli değil.

Ekonomik modeller

Akıllı telefonlardaki bu yeni dönem için çok para harcamanıza gerek yok. Akıllı telefonunuzda kablosuz şarj özelliği varsa ekonomik bir şekilde siz de yeni döneme ayak uydurabilirsiniz. Yerli markalar da bu alandaki ürünlerini satışa sunmaya başladı. TeknoSA Preo My Power ve Turkcell’in T-Koleksiyon modelleri bunların başında geliyor. 40-80 lira

Hem lamba hem istanyon

Bu alanda farklı icatlar kullanıcılara sunuluyor. Bunlardan biri de kablosuz şarj istasyonlarıyla masa lambalarını bir araya getiren Baseus’un modeli. LED ampullere sahip olarak efektif bir aydınlatma sağlayan model, kablosuz olarak hızlı şarj etme özelliğiyle de dikkat çekiyor. 219 lira

Samsunglara özel

Kablosuz şarj konusunda uzun süreden beri ürünler geliştiren Samsung’un ‘Ta20’ adındaki yeni kablosuz şarj istasyonu, hızlı şarj etme özelliğiyle dikkat çekiyor. Uyumlu akıllı telefonlarla iki kata kadar hızlı şarj eden model, aynı zamanda şık bir tasarıma sahip. Özellikle şarj etme yüzeyinin özel olarak deri yüzeyle tasarlandığı modelin üzerinden akıllı telefonlar kolay kolay düşmüyor. 299 lira

Kablosuz şarj özelliğine sonradan nasıl sahip olunur?

Şu anda kullandığınız akıllı telefonda kablosuz şarj özelliği yoksa bunun için oldukça kolay yöntemler bulunuyor. Aksesuvar şirketlerinin geliştirdiği kablosuz şarj özellikli akıllı telefon kılıfları sayesinde bu özelliğe sahip olmayan akıllı telefonunuzu kablosuz olarak şarj edebilir hale dönüştürebilirsiniz. Kılıfın üzerinde yer alan şarj girişi sayesinde elektrik aktarımı yapılabiliyor. Bu kılıflarla ayrıca kablosuz şarj istasyonu da almanız gerekebilir. Satın almadan önce mutlaka satış danışmanına sorun. 80-360 lira arasında değişiyor.

Araçlar için bardak tipi

Kablosuz şarj dönemi araçlar için de başladı. Yeni model lüks araçların birçoğunda yer alan özel alanlarla akıllı telefonlar kablosuz olarak şarj edilebiliyor. Peki ya böyle bir aracınız yoksa? O zaman devreye araçlar için geliştirilen kablosuz şarj istasyonları devreye giriyor. FluxPort’un geliştirdiği ‘Car Cup’ adındaki ürün, bir bardak şeklinde tasarlandı. Bu sayede araçlardaki bardaklık için ayrılan yere kolaylıkla yerleştirilen ürünün arasındaki boşluğa akıllı telefon yerleştiriliyor. Böylelikle telefonlar, araçtaki sallantılardan düşmüyor. 200 TL

Hangi modellerde var?

- Apple

iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X

-Blackberry

Priv, Z30

-Google

Nexus 4, Nexus 5, Nexus 6, Nexus 7

-LG

Lucid 1, Lucid 2, G2, G3, G6, G6+

-Motorola

Droid Maxx, Droid Mini, Droid Turbo

-Microsoft

Lumia 950 XL, Lumia 950, Lumia 1520, Lumia Icon, Lumia 930, Lumia 928, Lumia 920

-Samsung Galaxy

S6, S6 Edge, S7, S7 Edge, S8, S8 Plus, Note5, Note8

Bilgiler, Chargespot.com’dan alınmıştır. Bazı modellerin Türkiye’de satışı yoktur.

Oyun dünyası

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Haftanın trendi

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UUygulama

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