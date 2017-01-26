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"Kabul edilemez"

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"Kabul edilemez"
TEL-SEN Başkanı Tamay Soysan, telekomünikasyon altyapısının özel bir şirkete devredileceği yönünde duyumlar aldıklarını belirterek, bunun “kabul edilemez” olduğunu kaydetti.

Soysan, yazılı bir açıklama yaparak, aldıkları duyumlar konusunda Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın sessiz kaldığını, bunun da endişelerini artırdığını ifade etti ve şöyle dedi:

“Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın Telekomünikasyon altyapısını bir özel şirkete peşkeş çekmeye hazırlandığı ve bunun çalışmalarının tamamlama noktasında olduğu duyumları inşallah gerçek değildir. Aksi halinde haberleşmede yaşanacak olumsuzlukların önünde kimse duramayacaktır.

Geçmişte tabiri caizse minareyi çalmaya kılıf hazırlayanların oyununu bozmak için verilen mücadele sendikal mücadelenin yüz akıdır. Telekomünikasyon Dairesinin özelleştirilmesine, işletmesinin devrine karşı duruşumuz dün neyse bugün de o dur. Bir çivinin dahi devredilmesine müsaade etmeyeceğimizi belirten sendikamız altyapının konuşulmasını asla kabul edemez.”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst’ten konuyla ilgili açıklama yapmasını talep eden Soysan, yapılması gerekenin, Telekomünikasyon Dairesini güçlendirmek, gelirlerini artırmanın yollarını hayata geçirmek olduğunu kaydetti.

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